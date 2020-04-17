Бурятия встретит Пасху штормом

В республике ожидаются снегопады и сильный ветер



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 18-19 апреля в республике ожидаются осадки: дождь с переходом в мокрый снег и снег, сообщили в региональном главке МЧС.



Уже 18 апреля местами пройдут сильные осадки и снегопады с установлением временного снежного покрова. Возможно налипание мокрого снега на проводах, усиление северо-западного ветра до 23 м/с, заносы, накаты, гололедица, понижение температуры воздуха на 10 и более градусов.



В Улан-Удэ, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском, Тарбагатайском районах в этот же день ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.



В горах сохраняется риск лавинной опасности, в связи с этим МЧС рекомендует отказаться от походов в горы.



Фото: 03.mchs.gov.ru

