В Бурятии начали проактивное оформление сертификата на маткапитал

Информацию о готовом электронном сертификате маме направят в личный кабинет на сайте ПФР

Пенсионный фонд России приступил к проактивному оформлению сертификата на материнский капитал. Сертификаты на него будут оформляться автоматически, сообщили в республиканском отделении ПФР.Это означает, что за оформлением сертификата жителям республики теперьне нужно лично обращаться в Пенсионный фонд. Сразу после рождения ребенка в Пенсионный фонд будут поступать сведения из ЗАГСа, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если нет, то сертификат будет оформлен. Информацию о готовом сертификате заявителю направят в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.Привычный бумажный сертификат, напечатанный на бланке Гознака, который большинство семей республики получили ранее, с апреля выдаваться не будет. Сертификат становится электронным.После автоматического оформления сертификата семья сможет приступить к распоряжению средствами материнского капитала. Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сами приемные родители.Напомним, с нынешнего года круг получателей материнского капитала расширился. Право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года.Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего и всех последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 года, если ранее у семьи не было права на материнский капитал. Например, если первые два ребенка родились до 2007 года, до введения материнского капитала.За время действия программы сертификаты на материнский капитал в Бурятии получили 93 тыс семей. Из них 59 тыс владельцев полностью распорядились средствами.За подробной консультацией можно обратиться в Центр дистанционного обслуживания ПФР по тел. 8 (3012) 29-14-14.Фото: pixabay.com