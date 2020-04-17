17.04.2020
В Бурятии начали проактивное оформление сертификата на маткапитал

В Бурятии начали проактивное оформление сертификата на маткапитал

Информацию  о готовом  электронном сертификате маме направят  в личный кабинет на сайте  ПФР  

Пенсионный фонд России  приступил  к  проактивному  оформлению сертификата на  материнский капитал. Сертификаты на него будут оформляться  автоматически, сообщили  в республиканском отделении ПФР.

Это означает, что   за оформлением сертификата  жителям республики теперьне нужно  лично обращаться в Пенсионный фонд.   Сразу после рождения ребенка в Пенсионный фонд будут поступать сведения из ЗАГСа, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если нет, то сертификат будет оформлен. Информацию  о готовом сертификате  заявителю  направят  в личный кабинет  на сайте  Пенсионного фонда.  

Привычный  бумажный сертификат, напечатанный на бланке Гознака, который большинство семей республики получили ранее, с апреля  выдаваться не будет. Сертификат становится  электронным.      
После  автоматического оформления сертификата семья сможет приступить к распоряжению средствами материнского капитала. Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сами приемные родители.

Напомним, с нынешнего года  круг получателей  материнского капитала расширился. Право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс рублей и  составляет 616 617 рублей.  Такая же сумма полагается за третьего и всех последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 года, если ранее у семьи не было права на материнский капитал. Например, если первые два ребенка родились до 2007 года, до введения материнского капитала.

За время действия программы сертификаты на материнский капитал в Бурятии получили 93 тыс семей. Из них 59 тыс владельцев  полностью распорядились средствами.

За подробной консультацией можно обратиться  в Центр дистанционного обслуживания ПФР   по тел. 8 (3012) 29-14-14.

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Фото: pixabay.com


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