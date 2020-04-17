В Улан-Удэ лесники перерабатывают шишку

Планируется получить 410 кг семян сосны - это больше 7 млн сеянцев

Улан-Удэ полным ходом идет процесс переработки шишек сосны. Из собранных весной шишек лесники получают семена, необходимые для восстановления лесов от пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Сначала шишку загружают в барабан, в котором она очищается от мусора: хвоинок и коры. Затем шишка на транспортере отправляется в сушилку, где при 60-градусной температуре раскрывается. Следующий этап обработки – сушильная камера и отбивочный барабан. Здесь семена отделяются от шишек. После этого полученные семена загружаются в машину для очистки - там происходит их обескрыливание.«На сегодняшний день на шишкосушилке переработано 18 тонн шишек сосны. В результате получено 188 кг семян. Добытые семена посеют в питомниках, чтобы получить сеянцы. А выращенные сеянцы высадят на пострадавших от пожаров участках леса» - рассказал заместитель руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Алексей Воронов.После обработки всех собранных шишек, а это 41 тонна, планируется получить 410 кг семян сосны. Это больше 7 млн сеянцев! В прошлом году лесники заготовили 502 кг семян, при плане - 400 кг, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». ъНапомним, задачи проекта – сформировать запас семян для лесовосстановления. В 2019 году на эти цели в Бурятии было выделено более 800 тыс рублей, в 2020 – 409 тыс рублей.Фото: РАЛХ