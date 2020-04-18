В Бурятии нет ни одного приюта для животных, соответствующего новым требованиям

В республике утверждены требования к приютам для бродячих животных, а также правила содержания в них



Это открывает дорогу к реализации федерального закона об ответственном обращении с животными. Однако требования эти для большинства зоозащитных организаций едва ли выполнимы. А о строительстве государственных приютов речь пока не идет.



Власть официально отказалась от убийства бродячих собак и кошек, появляющихся в Бурятии после того, как владельцы вышвыривают надоевших им питомцев на улицу. Бурятия, конечно, вступила в эпоху гуманизма не по своей воле, а вынужденно - исполняя решение федеральных властей. Что же теперь ждет бродячее сообщество лающих и мяукающих? Приют может быть государственным, негосударственным учреждением, негосударственной коммерческой или некоммерческой организацией. Также его может открыть ипэшник.



В постановлении правительства республики отмечается, что приюты для животных не могут располагаться в квартирах (какой бы шикарной она ни была) или в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий.



Не перегрызть друг другу глотку



Максимальное количество животных, которое приют имеет право взять к себе, должно определяться на основе выполнения установленных требований. А они обширны.



Прежде всего, власти постановили развести животных по видам. Требование, что собаки - отдельно, кошки - отдельно, белые крысы, условно говоря, отдельно, вполне разумно. Взять кошек и собак. Виды, довольно антагонистические, и драка между ними обычно заканчивается гибелью кошек.



Учтено и внутривидовое разделение. Питомцы должны также содержаться раздельно с учетом породы, пола, возраста и агрессивности. Их должны размещать в вольерах (групповых, индивидуальных) или в изолированных отсеках (или клетках), исходя из особенностей. Территорию приюта надо огораживать сплошным или сетчатым забором.



Собаки на сене



В клетках и вольерах для собак, находящихся на улице, а не в помещении, надо устанавливать будки. При похолодании приютским собакам пол в будках утеплят.



При среднесуточной температуре воздуха ниже 5 °C в будку вольера закладывается подстилка в виде соломы (сена), объем которой должен составлять 30% от объема будки. Смена подстилки осуществляется по мере загрязнения, установлено, в частности, в постановлении.



Выражение «собака на сене» получает в республике новые оттенки смысла. Теперь это и собака в приюте для животных.



Вольер для собак должен состоять из крытой утепленной части с навесом и открытой части для выгула, включающей пространство для движения. Будка должна защищать животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений.



Размеры зависят от габаритов собаки и должны обеспечивать условия для сна и отдыха, утвердил правила глава.



Перенаселенность приютов в Бурятии не допускается. Например, площадь вольеров (групповых, индивидуальных) для временного или постоянного содержания собак высотой холки 40 сантиметров и выше должна составлять не менее 1,5 кв. метра на одну особь. Если собака в холке ниже 40 сантиметров, то не менее 1 кв. метра на собаку. Высота вольеров должна составлять не менее 1,2 кв. метра.



А, допустим, площадь клеток для кошек должна быть не менее 0,5 кв. метра на одно животное, высотой не менее 0,5 метра. В клетке для мяукающих постояльцев должен быть лоток для испражнений. Чиновники предписали заполнять его безопасным для животных наполнителем с «гигроскопичными и сорбирующими свойствами».



Пойманные животные в приюте, несомненно, будут создавать шум. Чтобы лай и разные визги не мешали жителям окружающих домов, владельцы приюта должны иметь в виду российские нормативы по шуму, запыленности и другим факторам, санитарно-эпидемиологические требования.



Видимо, приюты придется организовывать в стороне от жилмассивов. Как отметили «Номер один» в Управлении ветеринарии Бурятии, сейчас в республике нет ни одного приюта, соответствующего принятым требованиям. Содержание приютов для бродячих животных становится делом все более хлопотным и финансово очень затратным.



Например, помещения приютов должны быть оборудованы централизованными, децентрализованными системами водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, наружного освещения и вентиляции (естественной, искусственной). Свои требования есть по температуре, влажности в помещениях приютов по содержанию животных.



Рацион и режим кормления устанавливает владелец приюта. Корм должен быть качественным, питательно ценным, а порция - соответствовать потребности собаки, кошки. Каждый четвероногий постоялец должен обеспечиваться индивидуальной миской для корма, а также индивидуальной поилкой с постоянным неограниченным доступом к свежей питьевой воде (смена воды не реже раза в сутки).



Движение – это жизнь



Требования не только объемные, но и строгие. Так, животных надо дважды в сутки выгуливать, и каждая прогулка должна быть не менее получаса. А для предотвращения самопроизвольного размножения запрещено выгуливать вместе нестерилизованных взрослых животных. Минимальный размер выгульной площадки - 30 кв. метров.



Численность одновременно выгуливаемых определяется из расчета 8 кв. метров площади на одно животное, установлено нормативами.



Напомним, что собак после всех процедур выпустят (под видеосъемку) в тех местах, где отловили. Если поймали на территории соцобъектов, выпустят в стороне. Но некоторые будут содержаться в приютах до наступления естественной смерти. Например, кто проявил немотивированную агрессию к окружающим (людям, животным). Остальных ждет золотая свобода, как говорят в определенных кругах.



Но перед этим историческим моментом свои первые десять дней в приюте собака находится на карантине. Проходит маркирование, вакцинацию, стерилизацию. «Стерилизация (кастрация) животных в ветеринарном пункте приютов проводится путем удаления половых желез под общей анестезией в целях предотвращения появления нежелательного потомства», говорится в документе. Если состояние собаки препятствует стерилизации, она не проводится. Пойманных животных умерщвляют в исключительных случаях.



Интересно, что в течение трех дней со дня поступления собаки-кошки ее фото, описание, дата и место обнаружения, иные сведения приют должен опубликовать в интернете. Это может быть размещение как на сайте, так и в социальных сетях. Конкретный интернет-ресурс пока не установлен, разъясняют в Управлении ветеринарии.



Туманное будущее гуманизма



Перспективы появления в республике приютов, отвечающих всем требованиям, очень и очень неясны. Даже в Улан-Удэ, самом большом и богатом муниципалитете. Что уж говорить про бурятскую глубинку, бедствующие сельские районы.



- Приюты могут быть и муниципальными. Но пока на повестке дня вопрос о создании муниципального приюта не стоит, - сообщили «Номер один» в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Между тем, по словам зоозащитников республики, муниципальные приюты должны были создать еще в прошлом году (переходный период), чтобы в 2020 году новая система обращения с безнадзорными животными полноценно заработала.



В целом в среде зоозащитников положительно восприняли реформу.



- Ждали этого много лет. Мы мечтаем, чтобы появился такой приют, где все будет так отлажено. Нам тоже хотелось бы к этому прийти, но пока наш приют не совсем подходит под требования, так как сейчас нет денег, чтобы все их выполнить. Мы обеспечиваем животных питанием, лечением, вакцинацией, стерилизацией. На благоустройство просто не остается средств. Кстати, у нас клетки, вольеры гораздо шире, условия более свободные. Нужен спонсор, ведь ни горадминистрация, ни республика не могут нам просто сказать - вот вам деньги, сделайте, - говорит Наталья Филиппова, координатор приюта «Кот и пес», сопредседатель РОО «Зоозащитники Бурятии».



По ее мнению, утвержденные требования заточены в основном, под муниципальные приюты, открывающиеся за муниципальные деньги, имеющие стабильное финансирование.



- Там есть возможность эти требования соблюсти. Частный же приют существует на благотворительные сборы, буквально ходит с протянутой рукой. Мы на 50 животных создавали мини-приют, думали, что справимся, будут идеальные условия. Сейчас их около 200. Приносят и приносят в коробках, - говорит наша собеседница.



«Кот и пес» сейчас пошел навстречу фирме, занимающейся отловом собак. Предоставил свою территорию для передержки животных.



- На нашей территории происходит размещение. Операционную оборудовали, стерилизуют, биркуют, - говорит Наталья Филиппова.



По словам представителей Управления ветеринарии, соответствие приютов требованиям будут начинать отслеживать с 2021 года. До тех пор никакого административного наказания за отступление от нормативов не будет. В настоящее время на федеральном уровне вносятся изменения в КоАП. С их принятием приютам-нарушителям, судя по всему, предстоит платить штрафы.



В общем, нынешний год станет определяющим для всей страны. Гуманный закон или заработает по-настоящему, или станет существующим, но неработающим.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

