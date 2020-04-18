Экс-Хамбо лама на карантине

Кенсур Чой-Доржи Будаев рассказал о том, чего жителям Бурятии ожидать после пандемии



Сегодня, когда российская экономика пикирует вниз в результате эпидемиологических блокировок, у жителей Бурятии нарастает обеспокоенность относительно будущего. Чего ждать людям после того, как через месяц мы начнем выходить из противоэпидемического режима? Как защититься от инфекции? Как сохранить человеческие отношения при жестком социальном дистанцировании? Эти вопросы мы задали экс-Хамбо ламе (кенсуру) Чой-Доржи Будаеву, который, как и большинство жителей Бурятии, вторую неделю живет в режиме изоляции.



Впрочем, у Чой-Доржи Будаева она проходит не столь жестко. Живет на территории временно закрытого дацана «Ламрим» и кафе «Чинтамани» и в свободное время чинит крышу административного здания возле дацана. Здание пострадало в период безвременья, когда строения оказались в собственности «БайкалБанка» и были выкуплены пару лет назад и снова переданы в управление руководителю общины «Ламрим».



Пандемия невечна



- Уважаемый Чой-Доржи, в весьма актуальном мультсериале «Масяня», где семья, просидев год в изоляции по коронавирусу, потом отказывается выходить из квартиры и возвращаться к нормальной жизни. Как вы полагаете, сколько продлится изоляция? Не хотелось бы нам повторять сценарий мультфильма.



- Изоляция в принципе противоречит природе человека, и большинству людей трудно это выдерживать. Даже такую простую вещь, как постоянно мыть руки и носить медицинские маски. Но, хочу сказать, человечество проходило и куда более тяжелые испытания: чуму, холеру, оспу. И сегодняшняя пандемия продлится не слишком долго, мы это переживем.



- О масках. Недавно возвращался в город на машине и практически в лесу увидел человека с маской на лице. Причем вокруг не было никого. Что происходит с людьми?



- Конечно, когда вокруг никого и ты в лесу, маска вроде и не нужна. Мне самому они не нравятся. Но еще до эпидемии, когда я регулярно ездил в Индию на Учения к Его Святейшеству Далай ламе, то наблюдал, что с каждым годом все больше индийцев носят маски. Просто выходя на улицу. Задолго до эпидемии. Ведь там у них много пыли, и люди защищают свои легкие. У нас, я думаю, также полезны. Бурятия сильно загрязнена пылью и продуктами сжигания топлива, много заболеваний легких, поэтому они двойную функцию выполняют. Поэтому и после эпидемии многие привыкнут и будут продолжать носить маски, как в Юго-Восточной Азии. Просто для здоровья.



- А как вы проводите это время?



- Так уж получилось, что моя жена не смогла приехать из Улан-Батора, поскольку границу закрыли. Поэтому мы временно разделены. Но мне в какой-то мере полегче, поскольку живу на обособленной территории. Дацан «Ламрим» и кафе «Чинтамани» на период карантина закрыты, привожу территорию и административное здание в порядок. Радуюсь, что сегодня у меня машина появилась, знакомый отдал во временное пользование «Жигули». Ведь после того как попал в долговую кабалу к «БайкалБанку», пришлось продать свое авто и ходить пешком. Что удивляет сегодня: недавно мне начали звонить очень много людей, в том числе буддисты, которые вдруг забеспокоились и заинтересовались моим здоровьем. Это очень интересно, ведь когда у меня были проблемы с банком и дацан «Ламрим» выставили на торги, никто годами не звонил. А тут стали интересоваться моим мнением по коронавирусу и т.д.



- Может быть, не о вас, а о себе они, прежде всего, думают?



- Да, наверное, вдруг этот лама что-то полезное скажет или молитву за них прочитает. Можно на это посмотреть с точки зрения юмора, но тут надо учитывать, что людям не до смеха, они очень боятся заболеть и растеряны. Не многие могут анализировать и не поддаваться панике. Причем часто она выплескивается в виде злобы на окружающих.



«Люди теряют человеческий облик»



Недавно я, например, поразился реакции в социальных сетях по заболевшей семье владельцев крупной торговой сети. Пока они были здоровы, всех все устраивало: качественно обслуживают, сеть неплохая, меценаты. А как ошиблись, так на них столько вылили всего. Оказывается, у многих людей таится столько внутренней злобы, агрессии и зависти к успеху. Мол, так им и надо.



Вот это страшно, когда люди быстро теряют человеческий облик. Поэтому важно отслеживать у себя эти отрицательные эмоции и задавать вопрос - нужны ли они нам в это и так непростое время? Не лучше ли обратиться к тому, что помогает, а не вредит: взаимопониманию, помощи, состраданию, поддержке друг другу? Причем не только своим родственникам и ближним, а одиноким и социально незащищенным людям.



- Когда случаются социальные катаклизмы, народ больше поворачивается к религии?



- В какой-то степени, это так. Хочу сказать, хотя я снял в свое время ламские одежды и теперь больше управляющий дацаном, продолжаю оставаться буддистом и служу людям. Стараюсь просто и доходчиво объяснить тем, кто обращается ко мне, что сегодня полезно делать.



Я не маг, конечно, чтобы говорить кому-то, что ему ничто не грозит и он не заразится. Ведь вирус особо не разбирает. Например, премьер-министры и принцы болеют. И нет такого понятия, что кто-то может скрыться и уберечься. Но, с другой стороны, почему эпидемия распространяется? Потому что люди пренебрегают простыми, элементарными правилами гигиены. Неужели какое-то время нельзя ограничить контакты и соблюдать безопасную дистанцию, ходить в маске и тщательно мыть руки? Да и дома можно какое-то время посидеть, с женой поговорить, детям внимание уделить. Ведь в обычной суете это было роскошью, а теперь появилось время...



- А что вы порекомендуете людям?



- Особенно важно в этих непростых условиях творить добро, сострадание и формировать положительную мотивацию. Не случайно Далай лама обратился к верующим, чтобы в период эпидемии они читали мантру Зеленой Тары, которая может быть очень полезной. Да и мы, буддисты, прекрасно понимаем, что любая мантра, которую начитываем, это как облако, которое оберегает нас, защищая от болезней. Кроме того, важно и то, как питаемся в это время и не вредим ли своему здоровью, употребляя тот же алкоголь. Например, почему в Монголии мало заболевших? Благодаря естественному иммунитету, вызванному употреблением здоровой пищи. Ламы говорят, что помогает монгольское сушеное мясо из баранины: если его заваривать каждый день и пить бульон, то он восстанавливает и укрепляет иммунитет.



Китайская зависимость



- Я уверен, что против вируса найдется противоядие и он отступит. Больше волнует, как мы с этим всем будем жить дальше. Ведь в будущем нас ждут очень серьезные изменения и придется многое пересматривать. Поскольку последние десятилетия мы, да и практически весь мир попали в очень сильную зависимость от Китая.



- Вы говорите о вирусах мade in China?



- Не только, хотя исторически из-за высокой скученности, антисанитарии и климата очень много эпидемий зарождались именно в Китае и далее распространялись по всему миру. Этот Covid-19 тоже не случайно называют китайским. Больше другое тревожит. В России, США и Европе я поражался все большему числу китайских туристов, которые скупали все подряд. Но эта страна разбогатела на том, что мир отдал им до 90% всех своих заказов, перенеся туда свои производства и уничтожив свою промышленность. Мы только сегодня начинаем прозревать, что натворили. И после эпидемии, я уверен, это осознание приведет к тому, что мир будет сокращать свою зависимость от КНР, возрождая свои заводы и фабрики.



Нам тоже надо вернуться на правильный путь и начать трудоустраивать миллионы безработных, создавая новые производства и постепенно закрывая пошлинами дешевый китайский импорт. Многое будет зависеть от США, которые станут снижать потребление китайских товаров. И тогда Китаю придется сделать выбор. Либо проводить демократические преобразования, чтобы люди там стали свободными. Либо его ждет неминуемый крах. Других вариантов просто нет.



- А вы не боитесь жестко критиковать Китай?



- Я с 90-х годов включен в список нежелательных лиц, и мне запрещен въезд в КНР. Хотя этому только рад, значит, все делаю правильно. Дело в том, что экономические и социальные проблемы, происходящие сейчас в Китае, а они, поверьте, просто огромные, были предсказаны давно. И сегодня это просто все последовательно реализуется.



- Что-то изменилось по ситуации с возможным приездом в Бурятию Далай ламы, которому противится Китай, оказывая давление на российское правительство?



- Недавно Далай лама поменял свой прогноз относительного того, сколько лет он будет жить: со 113 до 125 лет. Думаю, что в Китае многое изменится и препятствия к визиту Его Святейшества в Россию будут устранены. Причем гораздо раньше, чем нам кажется.



Беседовал Дмитрий Родионов, «Номер один».