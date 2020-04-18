В Бурятии система образования оказалась не готова к переходу в онлайн

Когда дети вышли в интернет в одно и то же время, система не справилась с нагрузкой в первый же день



С 6 апреля Бурятия, как и все остальные регионы России, перешла на дистанционное образование. Из-за пандемии по коронавирусу тысячам школьников республики пришлось сесть за виртуальные парты. Однако когда дети вышли в интернет в одно и то же время, система не справилась с нагрузкой в первый же день.



Несовершенные онлайн-площадки



Российские власти в рамках нацпроекта «Образование» обещали обеспечить стабильным и быстрым интернетом все образовательные организации в стране и подготовить учителей к работе с электронными программами в течение нескольких лет. Однако реальность оказалась другой – во время перехода на дистанционное образование стало очевидно, что учителя, особенно пожилые, далеко не всегда справляются с переводом занятий в онлайн.



В декабре 2015 года Владимир Путин в рамках Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» поручил создать национальную систему учительского роста, которая создавала бы систему наставничества между педагогами и способствовала их непрерывному развитию. В 2019 году бывший министр просвещения Ольга Васильева обещала, что в рамках нацпроекта «Образование» будет создана практика онлайн-курсов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Экс-министр также отмечала, что федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» выделят 77,4 млрд рублей — именно столько будет стоить обеспечение стабильным и быстрым интернетом всех образовательных организаций, обновление их сайтов и сеть из 340 центров цифрового образования для детей. На проекты, посвященные преподавателям, обещали выделить 160 млрд рублей.



Но, несмотря на все усилия правительства, довольно быстро стало очевидно, что многие школы оказались не готовы даже к частичному переходу в онлайн.



Так, в Бурятии интернет хоть и есть во всех школах, но не везде у него хорошая скорость. Всего 90 школ в республике подключено к высокоскоростному интернету в рамках федерального контракта. Скорость его составляет в городе 100 мбит/сек., в селах – 50 мбит/сек.



Помимо медленного интернета, есть и другие проблемы. В Министерстве образования Бурятии признают, что у преподавателей старшего поколения иногда возникают трудности с переходом на дистанционное обучение. Помощь в организации учебы оказывают молодые специалисты. Однако даже это не всегда спасает ситуацию.



Еще одна проблема – в России до сих пор нет хороших онлайн-площадок для проведения занятий.



- Skype не выдерживает больших групп, а Zoom выключается через 40 минут. Онлайн-сервис, через который мы обязаны проводить уроки, не справляется с нагрузкой, - говорят учителя.



Напомним, Минобразования республики предусмотрело несколько вариантов организации дистанционного обучения. Первый - онлайн-уроки, когда школьники занимаются на всевозможных системах и платформах. Здесь требуются компьютер или ноутбук и хороший интернет. Второй - ученик получает задания в электронном журнале, по электронной почте либо через мессенджеры. Здесь достаточно мобильного интернета. Есть и третий вариант, когда учащиеся обучаются посредством передачи заданий на бумажном носителе.



- Родители приносят выполненные работы по графику на вахту, с соблюдением санитарных норм. Данные дети чаще всего проживают в отдаленных микрорайонах и не имеют возможности дистанционного обучения. Таких учеников в школах Улан-Удэ - 11, - сообщили «Номер один» в комитете по образованию Улан-Удэ.



У 56 городских педагогов также нет домашнего компьютера. Им во временное пользование выделена школьная техника.



«Один на один с контентом»



В соцсетях и на форумах ежедневно появляются десятки сообщений о проблемах с дистанционным обучением. Самые распространенные жалобы - «зависающий» электронный журнал, сложности с видеоплатформами, отсутствие полноценной подготовки к ЕГЭ у выпускников и отсутствие компьютера или ноутбука у ребенка.



- Самый раскрученный портал «Российская электронная школа», на котором сидит очень много российских школ, просто встал. Сайт не грузит половины заданий и зависает. Дети ничего не могут сделать. С 9 утра уроки должны были начаться. Работало все нормально, но в 11 все зависло. В итоге сын сел читать учебник. Домашнее задание получил по вайберу. Хотя говорили, что в самой системе РЭШ нужно выполнить домашнее задание и отправить скрины учителю на проверку, - рассказала «Номер один» улан-удэнка Светлана.



Марина, мать шестиклассницы, также подтверждает, что образовательная платформа работает со сбоями.



- Возникают технические сложности, программа не открывается, выходит «ошибка страницы». Можно, конечно, делать по учебнику задания, но все равно учитель должен объяснять непонятные моменты. Некоторые родители вообще не зарегистрировались в системе, у кого-то хорошо все работает, у кого-то сложности возникают. В итоге в нашей школе сказали делать все в тетради, а задания смотреть в электронном дневнике, - говорит горожанка.



Кроме технических проблем, многим просто не хватает гаджетов – в некоторых семьях по несколько детей-школьников плюс сами родители, трудящиеся сейчас на «удаленке», и им также нужен компьютер для работы.



- Семья из четырех человек - на одном ноутбуке: двое взрослых работают на «удаленке». А как быть детям, у которых нет смартфонов, а обычные кнопочные телефоны? Еще и секции, и музыкальные школы тоже переходят на дистанционные уроки. Скорость и трафик интернета у всех разный, в зависимости от финансовых возможностей семьи. Если родители на работе, ребенок вообще сам разобраться и подключиться не может, - возмущаются горожане.



Недовольны происходящим и педагоги – из-за перехода на «дистанционку» им приходится тратить на проверку выполненных заданий и в целом на организацию учебного процесса намного больше времени, чем обычно.



- Мы никакими платформами не пользуемся, детям даю задания через вайбер, они скидывают, я проверяю. В основном беру задания из тестов по ВПР (всероссийская проверочная работа. – Прим. ред.). Эти задания усложняю: прошу объяснить выбор ответа к выполненному заданию. Конечно, тяжело проверять, одна работа – это 6 - 10 фотографий. Как исправляем ошибки? Отправляю либо голосовые сообщения, либо каждому ребенку его ошибки пишу в вайбере. Уроки на платформах несложные, но для сельских детей они трудные, не каждый сможет прослушать и все понять из речи лектора, длящейся 10-15 минут без перерыва, - отметила преподаватель русского языка и литературы одной из школ республики.



Учителя признают, что на сегодняшний день в школах нет хорошо проработанных популярных методик дистанционного обучения.



Помимо методик, не хватает и системного подхода к организации занятий. Для перехода в новый формат нужно выработать новые механизмы, составить расписание, обеспечить всех необходимыми сервисами.



Министр образования республики Баир Жалсанов, подводя итоги первой недели учебы детей на «дистанционке», признал, что трудности есть.



- Всего в республике обучается 145 тыс. детей, из них 86% школьников смогли подключиться к дистанционному обучению в первую неделю. 21 тыс. детей, к сожалению, не имели технических средств для подключения к онлайн-обучению. Поэтому с ними проведена и разработана индивидуальная программа обучения, - сообщил Баир Жалсанов.



Министр отметил, что вопрос «зависания» этих электронных порталов из-за нагрузок решается постепенно.



Большинство экспертов учительского сообщества уверены, что решить эти проблемы за время самоизоляции вряд ли возможно, поскольку для большинства государственных школ и вузов переход на дистанционное обучение – это вынужденная и временная мера и сразу по окончании карантина в большинстве учреждений все вернется на круги своя.



Лариса Ситник, «Номер один».

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