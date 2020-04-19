Жители Бурятии быстро копят… долги

Очереди в магазинах все меньше, а желающих получить кредитные каникулы все больше

При этом накоплений у улан-удэнцев, как и у читинцев, меньше всех в России.Большинство россиян не имеют никаких сбережений, сообщает РБК со ссылкой на социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива». Согласно результатам опроса, более 60% россиян сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.Каждый пятый опрошенный считает, что для спокойной жизни достаточным накоплением является сумма от 600 тысяч до 1 млн рублей. Отмечается, что опрос проводился с 26 февраля по 3 марта, до резкого ухудшения ситуации в экономике.О наличии накоплений сообщил лишь каждый третий респондент (36,4%). Наибольшая доля из них (45%) располагают средствами, которых в случае внезапной потери ежемесячного дохода хватит на срок от двух до шести месяцев. Еще у 21,2% опрошенных будет достаточно сбережений, чтобы прожить максимум месяц. Лишь небольшая доля россиян обладают финансовой подушкой, позволяющей финансировать расходы от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).Накопления имеют 70% респондентов, живущих в Мурманской области, при этом никто из них не сможет прожить на эти средства более года. В тройку регионов с наиболее защищенными от кризиса жителями также вошли Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%). Наименьшая доля респондентов, имеющих накопления, зафиксирована в Забайкальском крае (всего 9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%), передает агентство. Интересно, что при этом у физических лиц в Бурятии на счетах в банке скопилась приличная сумма - 80 млрд рублей.Просвещением населения в денежном вопросе занимается Минфин России. Федеральный проект нацелен на повышение финансовой грамотности. При этом филиала этого проекта в Бурятии нет, но есть несколько сертифицированных консультантов. Один из них - предприниматель Ирина Вологдина.- Мы занимаемся лекциями по финансовой грамотности – выступаем в библиотеках, на предприятиях, - рассказывает Ирина.Эксперты сотрудничают с центром «Мой бизнес», в основном заточенный под начинающих предпринимателей. Однако обычными жителями не занимается почти никто, в итоге эту нишу заняли бизнес-лекторы или коучи.Известный блогер и эксперт Александр Доржиев считает, что финансовое поведение жителей Бурятии типично для всей страны.- Грустно видеть нашу республику на предпоследнем месте. Понимаю, у нас небогатый регион. Но такая ситуация сейчас везде. Все привыкли жить не думая о том, что будет завтра, не откладывая «на черный день». Такова народная привычка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И вот, как в басне Крылова про стрекозу и муравья, лето кончилось. Как всегда, неожиданно, - говорит эксперт.По словам аналитика, правила финансовой грамотности просты.- Нужно вернуться к разумному, а не избыточному потреблению. Начните наконец вести семейный бюджет и планировать расходы. Нужно откладывать как минимум 10% от доходов, ставить финансовые цели и строить планы. Как говорят китайцы: «Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня». Если вы не следовали этим правилам, то начать никогда не поздно. И нынешние непростые времена лишь подтверждают значение грамотного финансового поведения. Сейчас на самоизоляции времени для их изучения у всех достаточно, – считает эксперт.Чтобы создать задел на будущее, есть несколько финансовых инструментов. Например, дети Александра Доржиева Саян и Аня уже сегодня с помощью родителей готовят себе финансовую подушку на будущее.- Суть долгосрочного проекта в следующем - мы открыли отдельные брокерские счета для детей в одном из банков. Каждый месяц пополняем их на 5000 рублей и покупаем акции. Все действия показываем и объясняем детям. За год внесем 60 тысяч. Через десять лет Саяну будет 22 года. К этому времени вложенные в акции 600 тысяч вырастут до нескольких миллионов рублей. Ане сейчас - девять, значит, проект будет длиться не менее 13 лет, - приводит личный пример Александр Доржиев.По его словам, цель проекта - научить детей долгосрочному инвестированию на реальных деньгах. Первые плоды финансовых уроков уже есть.- Чувство собственности работает: после дня рождения в январе Саян дал мне из подаренных денег 1000 рублей, чтобы я внес их на счет. Хочет быстрее прийти к миллиону. Я добавил ему еще 1000 рублей. Таким образом, с декабря по март по плану я внес 20 000 рублей. Еще 2000 рублей - вне плана. Всего 22000 рублей.Еще один метод инвестиций набрал популярность благодаря росту ипотеки. Доступность кредитов на жилье и большой выбор на первичном и вторичном рынке привлек мелких инвесторов.- Мы с мужем построили дом и задумались, как накопить на жилье для семилетнего сына. Посчитали проценты по ипотеке и решили купить квартиру. У нас было несколько условий. Первое, мы выбирали ликвидную 1-комнатную квартиру в хорошей локации. Второе, только «вторичку», чтобы не тратиться на ремонт, - рассказывает улан-удэнка Наталья Будаева.При 7%-ной ипотеке платеж за квартиру составил 18 тыс. рублей в месяц, срок кредита – десять лет.- Нашли жильцов быстро. Заключили договор на три года при аренде в 13 тысяч. Минус «коммуналка», остается 11 тысяч. Получается, ипотека нам обходится в 7 тыс. рублей. Считаю, что это самое выгодное вложение средств, - говорит девушка.Таким образом, понимание того, как создать финансовую подушку безопасности и выжить в условиях резкого падения доходов, у жителей Бурятии все же есть. Но, глядя на федеральную статистику, можно сделать вывод, что очень немногие создают реальный задел на будущее. Возможно, нынешние условия заставят по-другому взглянуть на финансовое планирование. По крайней мере, хочется в это верить.Андрей Шевченко, «Номер один».Фото: "Номер один"