«Наслаждаюсь тем, что помогаю»

Халид Гейдаров продолжает дарить продукты нуждающимся

Предприниматель из Азербайджана поразил улан-удэнцев своей добротой. Пока вся страна замерла в ожидании конца эпидемии, Халид Гейдаров каждый день ездит по городу, помогая людям. Парень нарушает режим самоизоляции с риском быть оштрафованным ради высокой цели. Он приносит одиноким старикам и многодетным семьям пакеты с продуктами, купленными за свой счет.С журналистом «Номер один» Халид встретился в перерыве между своими волонтерскими поездками. В такое непростое время странно увидеть человека с буквально горящими глазами, испытывающего настоящее счастье от того, что делает.Две недели назад предприниматель Халид Гейдаров увидел по новостям, что врачи инфекционной больницы будут жить вместе со своими пациентами и работать круглосуточно. Эта информация настолько поразила парня, что сразу подумал о том, что было бы хорошо их поддержать.- Когда узнал, что врачи будут работать круглосуточно, мне реально стало плохо. Что они не будут возвращаться домой, не увидят своих детей. Захотелось им как-то помочь. Я записал видеообращение к своим коллегам, у которых тоже есть фруктовые магазины, бросил клич о помощи. В инстаграме у меня много подписчиков. Но откликнулись немногие, - рассказывает Халид.Несколько человек позвонили Халиду, сказали, кто и чем может поделиться. К примеру, владелец кафе «Султан» передал предпринимателю шашлык, кто-то - продукты. Набор продуктов Халид увез врачам инфекционной больницы. Видео о его поступке стало распространяться по интернету. И едва ли не в этот же день молодого бизнесмена закидали просьбами о помощи. Как выяснилось, в Улан-Удэ очень много людей, находящихся на грани выживания.- Мне начали писать многодетные семьи. И я подумал, что им тоже нужно помогать. Семьям, где по пять-шесть детей, порой бывает и по восемь. А родители сидят дома без работы. Потом решил, что и пожилым тоже нужно помогать, теперь вот всем помогаю, - с улыбкой говорит Халид.Теперь каждый вечер Халид выбирает из массы сообщений именно те, по которым видно, что люди действительно нуждаются в помощи. Делает скрины, а утром проезжает по адресам.- Каждой семье я передаю набор продуктов разных. В пакет кладу овощи: картошку, лук, морковь; фрукты: бананы, яблоки, мандарины, груши. Также туалетную бумагу, перчатки, маску. Маски сам не покупаю, их дают волонтеры. Плюс гречка, макароны, сахар, масло, молоко. В своем магазине тоже сделал специальную «Полку добра», где лежат продукты. Если человек нуждается в еде, а у него нет денег, он может забрать оттуда продукты бесплатно, - говорит предприниматель.Чаще всего к Халиду обращаются за помощью многодетные мамы и одинокие бабушки. Либо соседи рассказывают про стариков, которые плохо живут, и тогда парень приезжает к ним сам. Доходило до того, что бабушки плачут. Они так горячо благодарят парня, что у него самого наворачиваются слезы на глаза.- Иногда бывает очень жалко пожилых людей. Один раз зашел к одной бабушке, у нее дверь открыта. Видно, как она плохо живет, почти не может ходить. Отдал продукты, а потом спросил, есть ли деньги. Ответила, что ни копейки. Тогда я ей отдал все деньги, которые были при себе. Потом призвал других волонтеров. А недавно передали, что ее внучка против того, чтобы мы помогали этой женщине. Странно, почему тогда она сама за ней не ухаживает? Бывает, что бабушкам нечего покушать, а дома сидит сын, который только пьет. Я объясняю ему: «Ты видишь, мать твоя болеет, ходить не может. Мать – это же святое, хватит пить».Много людей и отчаявшихся, и одиноких. Для них появление Халида – это какое-то чудо.- До слез доходит. Я им говорю, что все будет хорошо, успокаиваю. Хочется и обнять, но понимаю, что нельзя, сейчас это опасно. Они же дома сидят, а я по городу хожу. Хотя соблюдаю все меры безопасности, у меня есть перчатки, маска, постоянно обрабатываю руки дезинфицирующим спреем.По словам Халида, ему нравится помогать людям. Когда слышит в ответ слова благодарности или сообщения о том, что за него молятся люди, он счастлив.- На улице меня уже узнают. А недавно был на заправке и в микрофон объявили благодарность: «Спасибо вам, Халид Гейдаров, за помощь». Конечно, мне было приятно.Халид не скрывает, что ему нравится внимание со стороны журналистов. Он и сам не понял, как вышло так, что теперь он, обычный человек, вдруг стал известен на всю страну. О добром предпринимателе снимают сюжеты и пишут статьи, в том числе федеральные СМИ. Недавно прошел сюжет про Халида и по Первому каналу. А на этой неделе парня пригласили сняться в «Пусть говорят» и «Прямой эфир с Малаховым». И хотя он с удовольствием дает интервью журналистам, это никак не связано с пиаром его бизнеса или тем, что он помогаем людям с какой-то корыстной целью. К слову, в комментариях в интернете хейтеры его обвиняют именно в этом.- Очень редко, но пишут и плохие комментарии. Чаще всего с фейковых, обезличенных страниц. Пишут, что, мол, это все ради пиара или рекламы. Но в СМИ ведь пишут про меня, про Халида Гейдарова, рекламы своих магазинов я не делаю. Во-вторых, пиар был бы, если бы только один день повозил людям фрукты, снял бы все на видео и без конца пиарил это. А я вторую неделю развожу и уже не снимаю этого. В-третьих, это какие деньги я должен заплатить Первому каналу за пиар и съемки в передаче «Пусть говорят»? У меня таких миллионов нет, - смеется Халид. - Глупые люди так говорят. Меня радует, что на такие комментарии сразу отвечают жестко. Пишут, мол, ты сидишь дома на диване, а человек помогает, не лезь.Между тем, как и у большинства жителей всей страны, с деньгами у предпринимателя не все так радужно. Халид потратил огромные средства на строительство и подготовку открытия собственного ресторана. И вот перед ожидаемым событием в стране объявили об изоляции. Во фруктовых киосках тоже покупателей сейчас почти нет.- У меня там закрыто, торговля не очень идет. Я понимаю, что в такое время ничего не зарабатываешь. Надо только как-то выживать. Но все равно считаю, что это мой долг - помогать. Я все равно тут зарабатываю деньги, когда ситуация хорошая. И сейчас должен помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Мне нравится, что в Бурятии народ благодарный. Люди мне пишут такие слова, что крылья появляются. Если бы таких людей было десять-пятнадцать человек, я, быть может, и перестал уже ездить. Но мне пишут по 4 тыс. сообщений в день. Наверное, известным людям и звездам столько не пишут. Эти люди не просят ничего, просто говорят слова благодарности.Но есть и случаи, когда добротой предпринимателя пытаются воспользоваться люди корыстные.- Да, есть случаи, когда люди не сильно нуждаются, но мне пишут. Например, мол, мы с мужем не работаем, детей двоих кормить нечем. Но сейчас почти вся страна не работает, я же не миллионер, чтобы весь город кормить. Обидно, когда меня обманывают. Как-то раз приехал по просьбе, что якобы пожилая одинокая женщина нуждается в помощи. Приезжаю, а дома девушка взрослая. Спрашиваю, а где бабушка? Сейчас придет. Тут заходит бабушка. Ухоженная женщина с ярко-красным маникюром, видно, что особой нужды у них нет. Я, конечно, оставил продукты и ушел, но мне было очень обидно. Люди бессовестные так делают, ведь эту еду мог отдать действительно нуждающимся людям. Точно так же с «Полки добра» молодежь повадилась брать продукты. Нет, чтобы самим зарабатывать. Мы им теперь запрещаем это делать. Пусть совесть имеют тоже.Зато вслед за Халидом стали помогать нуждающимся и городские власти. Вполне возможно, последовав его примеру.- В комментариях стали писать, что вот предприниматель помогает в такое время людям, а куда смотрит власть? А потом я узнал, что и администрация города стала помогать. Это радует.К слову, неженатому 29-летнему парню пишут и красивые девушки. Но Халид пока обзаводиться семьей не планирует.Предприниматель родом из Азербайджана, в Улан-Удэ живет десять лет. Язык до сих пор знает не так хорошо, что не мешает ему вести здесь свой бизнес.- Я всегда мечтал жить в России. А так как мой отец в Бурятии живет уже 25 лет, я приехал именно в Улан-Удэ к нему. Считаю, что все могут зарабатывать, если сами того захотят. В России больше дают возможностей для этого. Хотя и от тебя зависит многое. Было и такое, что ложился поздно, вставал в четыре утра, чтобы получить и разгрузить товар. А если люди не хотят лишаться комфорта и жалеют себя, то и зарабатывают меньше. Надо потрудиться, чтобы получить что-то.Как и все мы, Халид ждет окончания «смутного» времени и молится, чтобы жизнь вернулась в свое прежнее русло. Но и после этого, признается, будет продолжать помогать тем бабушкам, к которым ездил во время карантина. По-другому просто не может…Василиса Шишкина, «Номер один».Фото: из личного архива Х. Гейдарова