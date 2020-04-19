«Просто цирк какой-то»

18 апреля – Всемирный день цирка – повод поговорить об искусстве смелых и отчаянных



В этом году цирк Бурятии будет праздновать 20-летие, а 18 апреля – Всемирный день цирка – повод поговорить об искусстве смелых и отчаянных.

В феврале на сцене кремлевского концертного зала выступал цирк Бурятии. В момент прыжка один из акробатов слегка промахнулся и зал вздрогнул – будто только тогда понял, что все эти трюки настоящие, опасные для здоровья и жизни. Цирк традиционно связан с опасностью, хождением на краю жизни и смерти с самой широкой улыбкой из всех возможных. Именно тогда он привлекает зрителей. 18 апреля весь мир отмечает День цирка, и Бурятия не исключение.



В Улан-Удэ был стационарный цирк



Раньше город не город, если в нем не было цирка. В советское время жители Улан-Удэ смирились с мыслью, что своего цирка у них нет, и толпами раз в несколько лет шли на представления приезжих шапито.



А ведь до Великой Отечественной войны в Улан-Удэ был свой стационарный цирк. Не летний шапито, а круглогодичный. Информации об этом нигде нет, и неизвестны имена артистов первого цирка. Не осталось и фотографий, но, может быть, они еще найдутся в архивах и однажды окажутся в руках исследователя, продлив историю цирка Бурятии.



- О том, что в Улан-Удэ в те годы существовал цирк, узнала из учебника по клоунаде. Из перечня в нем городов, в которых были стационарные цирки. Я просто поразилась, - рассказывает Наталья Афанасьева, руководитель Бурятской цирковой школы.



Саму ее привел в цирк случай. Тогда, в конце 90-х, все вдруг заговорили о появлении бурятского цирка и о том, как это красиво и удивительно. Само словосочетание «бурятский цирк» казалось невероятным. Откуда-то вдруг волшебным образом материализовались маленькие девочки-«каучук» в сверкающих костюмах. Гибкие, словно змейки, они иногда выступали на сцене Бурятского государственного академического театра, которым в ту пору руководил Майдари Жапхандаев. Именно ему в голову пришла идея создать при театре цирковую студию, в итоге ставшую его страстью, делом всей оставшейся жизни.



- Майдари Хайдапович хотел создать цирк с национальным лицом. В России такой есть, пожалуй, только в Якутии. В 1996 году сделан первый набор, и до сих пор в цирке работают аксакалы, оставшиеся с того времени – артисты Буянто Цыренов, Баясхалан Ринчинов, Александра Эрдынеева.



Это было время исканий, когда тренер, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Наталья Афанасьева увидела гуттаперчевых девочек на представлении студии в бурятском театре.



- Я пришла к Майдари Хайдаповичу и предложила себя в качестве специалиста, отработавшего в спортивной школе много лет, тренируя гимнасток. В ответ он улыбнулся и сказал: «Оставьте контакты, мы вам позвоним, если что». И я сразу поняла, что никто мне не позвонит. Она шла по коридору, когда ее догнал мужчина, бывший в кабинете при разговоре. Это был Борхуу Бямбажав – педагог из Монголии (отец будущего известного певца, экс-солиста группы «Премьер-министр» Амарху Борхуу). Он предложил ей попробовать поработать вместе, и Наталья Юрьевна стала ходить на репетиции. Прежде чем ее взяли на работу, пришлось полгода трудиться бесплатно.



- Это была проверка и для меня, насколько я впишусь в бурятский национальный цирк, - признается Наталья Афанасьева.



Роль монголов



Когда-то становление цирка в Монголии стало возможным благодаря влиянию советского цирка, артистов для которого готовили в Москве, в Государственном училище циркового искусства. В 90-е годы, когда единственный государственный цирк в Улан-Баторе был закрыт, а его здание продано бизнесмену, многие артисты остались не у дел. Кто-то занялся созданием частных цирковых трупп, а кто-то - преподаванием. Так, несколько человек из Монголии оказались в Бурятии, где Жапхандаев задумал открыть цирк. Многие не верили в эту затею, но он запустил в жизнь проект, который начал жить и набирать обороты. Вот тогда и вернулось все то, что когда-то советский цирк вложил в обучение монгольских артистов.



- С 1998 по 2000 год я отработала с Борхуу. Первый наш концерт был на сцене кинотеатра «Дружба» в 2000 году. Я помню, как тогда Майдари Хайдапович подошел ко мне с программкой и показал на мою фамилию в ней, подчеркнув, что теперь я в цирке.



Советская цирковая школа – это натянутая, отточенная пластика. А вот в Китае и Монголии допустимы недотянутые колени, стопы, мягкие руки, плавные движения, разные подходы в технике бросков. Бурятский стиль движения близок к монгольскому.



- Если бы пригласили русского педагога, то он бы поставил все в русском стиле, хотя я - русский человек. Но это было бы тогда потерей лица бурятского цирка, тут я совершенно согласна с Майдари Хайдаповичем. Придумать трюк – это очень сложно. Без Сэлэнгэ-багши у нас не было бы гуттаперчевых девочек. В России просто нет таких педагогов. Якуты на семь лет отправляют будущих артистов цирка учиться в Китай. И потом есть в их почерке что-то китайское, а у нас педагоги из Монголии - Бямбажав Борхуу, Бааран Тумурбаатар, Гандболд и Цэнд-Очир Сэлэнгэ - вдохнули жизнь в бурятский цирк.



Когда в 2005 году цирк получил золотую медаль на престижном фестивале циркового искусства в Монте-Карло, его основатель Майдари Жапхандаев уже был болен, и новость нашла его в Новосибирске. Там же он узнал о том, что победа забрала у него артистов и педагогов. Зато теперь имена попавших в «Дю Солей» артистов знают все, о них пишут и вспоминают до сих пор. Потому что больше такого не было.



И теперь в Бурятии снова работают монгольские педагоги Отгонбаяр Тамир и его жена Энхжаргал Энхцацрал. Тем не менее на вопрос, не является ли бурятский цирк калькой с монгольского, Наталья Юрьевна отвечает отрицательно.



- Мы очень разные, у нас есть свое лицо. В Монголии все цирки частные, государственный цирк изжил себя по той же причине, по которой наши государственные цирки с трудом выживают. У них сейчас много цирковых групп, успешно стоящих на ногах. Почти в каждом доме на первом этаже есть частная студия циркового искусства. Конкуренция там очень большая. А мы только начинаем – всего 20 лет нам.



За место под солнцем



Не секрет, что цирковое искусство прирастает детьми из неблагополучных семей. Часто именно они оказываются целеустремленными и талантливыми, находя в цирке новую жизнь. Так было всегда, с незапамятных времен цирк был пристанищем для отверженных и отчаянных. Бурятский цирк не исключение. Дети, посещавшие студию Жапхандаева в самом начале цирковой истории, часто не имели денег на проезд.



- Вспомним, что первые наборы в школу интернат циркового профиля им. Ю.В. Никулина в Москве были сделаны из детей-сирот. Как ни печально, такая тенденция сохраняется в цирке и во многих видах спорта. У детей из малообеспеченных семей порой просто нет запасных вариантов, чтобы пробиться в жизни. Они бьются за свое место под солнцем (в жизни). Помню, как артистка нашего цирка - Мария Юхримова, будучи школьницей , в 90-е годы ходила пешком с Мелькомбината на репетиции в Музыкальный колледж. Узнав об этом, Майдари Хайдапович принял решение платить зарплату своим юным артистам, - вспоминает Наталья Юрьевна.



Начать платить зарплату детям было непросто, потому что это можно было делать не ранее восьми лет. Но эту проблему решили. На руки, чтобы родители не отобрали, Жапхандаев деньги давал не сразу – кормил в театре и выдавал помаленьку и всегда подчеркивал, что артисты – главные в цирке. В какой-то момент директора театра стали упрекать в том, что все внимание он уделяет не театру, а цирку. Однажды ему это аукнулось, и он остался за порогом театра вместе со своими воспитанниками. Так начинался цирк в Бурятии.



Майдари Жапхандаева тогда поддержали. Местом для тренировок и репетиций по решению министра образования Бурятии стал Бурятский лицей-интернат №1. Цирк не пропал, а, наоборот, принялся собирать награды, заявляя о себе то тут, то там. А летом 2004 года на фестивале в Красноярске бурятская цирковая студия «положила всех на лопатки», взяв Гран-при.



Есть такая профессия



Чтобы студийцы могли получить профессию и дипломы гособразца, Жапхандаев вместе с тогдашним директором культпросветучилища Лидией Лоскутниковой решили добиться открытия специализации «Цирковое искусство». Вот туда и ушла преподавать Наталья Афанасьева вместе с Борхуу.



- Это было сложное время, честно скажу. Пришлось писать программы для обучения, утверждать их в ГУЦИ, проходить аккредитацию. Но все получилось, и с 2000 года у нас есть такая специальность. Теперь уже в Колледже искусств им. П.И. Чайковского, - вспоминает Наталья Юрьевна.



На вопрос, насколько востребованным в новом мире будет цирк, когда, скажем, в Корее и в Японии, люди балдеют от виртуальных певцов и артистов, Наталья Афанасьева отвечает, подумав: «Я не знаю… Будет. Это не просто вера, нет. Человека всегда будет привлекать все настоящее. В цирке невозможно сыграть атлета, жонглера или канатоходца. Эмоции и люди тут настоящие, и языковых барьеров нет, и ограничений по возрасту».



Сила и слабость бурятского цирка



Если брать российский цирк, то там есть четкая специализация: жонглер, акробат, гимнаст, клоун и т.д. В бурятском цирке, пожалуй, только девочки-«каучук» имеют строгую специализацию. Остальные работают в разных жанрах.



- В российских цирках, да и не только, артисты работают в одном, максимум двух жанрах, годами оттачивая свое мастерство. А наши ребята? Вышел на манеж вольтижным акробатом, переоделся – вышел жонглером, снова переоделся – и стал силовым атлетом. У нас универсальные артисты. И это не есть хорошо для профессионального роста, но такого нет нигде, - рассказывает Наталья Афанасьева.



Долгое время у цирка не было лебедки, потому ребята за кулисами вручную поднимали воздушных гимнастов. Во время репетиции в ФСК программы для Кремля в феврале этого года, когда была встреча Сагаалгана, тянули тросы вручную, потому что лебедок было только три, а надо было шесть.



- Даже на цирковых фестивалях, бывает, приходится тянуть, для многих лебедка — это роскошь. У нас, у цирковой школы, тоже нет лебедки, мы берем напрокат у цирка, и если наши представления совпадают, то тянуть приходится самим – помогают дети и родители. Мы на фестивале в Выборге под 100 килограммов впятером за кулисами тянули. Опускаем, поднимаем и кричим: «Держим-держим-держим…». Как говорится, «просто цирк какой-то».



Про базу



Цирк в Бурятии и цирковая школа находятся на обеспечении республиканского бюджета. Цирковая школа работает на базах закрытых учебных учреждений – Кадетской и Мариинской школ-интернатов и Республиканского бурятского национального лицея- интерната №1.



- Базируясь в учреждении интернатного типа, мы не имеем возможности принять в школу детей из городских школ, а желающих с каждым годом становится все больше. У наших педагогов большой потенциал, но пока нет помещения, мы не можем проводить профессиональный отбор детей, которые хотели бы в последующем связать свою судьбу с цирком и работаем, по сути, как кружок, - объясняет Наталья Афанасьева тот факт, почему процент поступления в Колледж искусств на цирковое отделение так невелик. Выпускники элитных гимназий, как правило, выбирают профессии с меньшим риском и более высокой зарплатой.



По словам сотрудников, потребность в репетиционной базе для цирка и цирковой школы назрела остро, ведь стационарного здания у цирка нет, а развиваться надо. Но это, говорят, проблема всей культуры.



Диляра Батудаева, «Номер один».

Фото предоставлено Бурятской республиканской цирковой школой

