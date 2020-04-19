Родитель и учитель

Как им стать партнерами и перестать враждовать?



Сегодня родители вынужденно оказались в роли учителей для своих детей. Недовольные проблемами с онлайн-обучением мамы и папы срываются на педагогах, а те, в свою очередь, высказывают свои претензии родителям. О давних непростых отношениях между учителями и родителями, а также путях их урегулирования расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Новые требования к родителю



- Игорь Валерьевич, как в сегодняшней непростой ситуации учителю и родителю справиться с возникшими противоречиями?



- Проблема взаимоотношений учителей и родителей появилась не сейчас. В современной системе образования она стоит наиболее остро, беспокоя умы и учителей, и родителей, и ученых. Поэтому стоит разъяснить, в чем ее суть.



Дело в том, что в современном образовании родитель (законный представитель обучающегося ребенка) признается полноправным субъектом образовательных отношений наряду с учителем и учеником. Это ролевое разделение закреплено в Законе об образовании РФ. Однако традиционно и в советской школе, и до этого родитель находился на периферии образовательного процесса и практически никак не участвовал в нем. Он отдавал ребенка в школу, а что там с ним происходит, это считалось уже проблемой учителей. Задача мам и пап заключалась в том, чтобы ребенок был сыт, одет и обут, плюс они дают дома минимальное воспитание.



- Максимум родители ходили на школьные собрания и проверяли домашнее задание.



- Да, это был максимум родительского участия в образовательных отношениях. Такое традиционное представление о роли родителей сохраняется в общественном сознании по сей день. Многие из них считают – мы так учились, пусть и мои дети так учатся. Однако суть в том, что в современном образовании родитель уже не может стоять в стороне и выполнять минимальные контролирующие функции. От него требуется активное участие в учебном процессе.



- Почему возникли такие требования?



- Какие бы знания учитель ни давал ребенку, что бы он ни пытался в него вложить, это не имеет никакого значения и не будет воспринято в том случае, если в семье не будут это поддерживать. Мне и моим коллегам достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что родитель не то что не помогает ребенку учиться, а, наоборот, мешает ему.



Конечно, мамы и папы делают это неосознанно, из добрых побуждений. Классический пример, когда родитель, обеспокоенный хорошими оценками ребенка, его успехами и достижениями, начинает выполнять за него задания, которые тот должен выполнять сам.



Ребенок между молотом и наковальней



- Это касается не только школы. Ты приходишь на выставку поделок в детский сад и видишь порой образцы гончарного искусства их родителей. Взрослым кажется, что они помогают ребенку достичь успеха, но суть того, что малыш мастерит поделки, заключается не в том, чтобы его работа стала лучшей. Лепка из пластилина или работа с природными материалами предусмотрена не для того, чтобы занять какую-то определенную социальную ступеньку, а чтобы у малышей развивалась, к примеру, мелкая моторика. Если все задания вместо ребенка делает родитель, то у малыша не развивается то, что должно развиваться.



Мало того, не только не происходит развития определенных навыков и умений, но и, главное, искажается мотивация учебной деятельности, когда оценка становится самоцелью, что очень сильно усложняет и вредит процессу обучения и образования ребенка.



С другой стороны, педагог тоже сильно заинтересован в достижениях учеников. Это особенно ярко начинает проявляться к окончанию начальной школы. Да, учитель нацелен на то, чтобы ребенок достигал успехов, но ему нужно, чтобы школьник сам учился, а не родитель занимался вместо него.



Здесь возникает определенная «серая» зона взаимоотношений между родителем и педагогом, потому что и тот, и другой заинтересованы в высоких показателях. Удастся ли им осознать тот факт, что средства достижения результатов гораздо более значимые, нежели сам результат, или нет - от этого будет зависеть то, насколько у них наладятся конструктивные взаимоотношения.



В последние десятилетия противоречия между учителем и родителем обострились. Когда согласия найти не удается, то отношения начинают портиться и проявляться во взаимных обвинениях. Родитель говорит, что учитель не прилагает в работе достаточных усилий, предвзято относится к ребенку, учит не тому и не так, а педагог, со своей стороны, также может занять обвинительную позицию, говоря, что родители не уделяют ребенку должного внимания, с ним не занимаются.



Но так как родители и учителя достаточно редко непосредственно сталкиваются друг с другом и если недовольство не доходит до явного и открытого противостояния, то оно, как и взаимные обвинения, выливается на ребенка. Кому высказать свое недовольство педагогом или родителем? Прямо, а чаще косвенно оно высказывается ребенку.



Малыш оказывается в ситуации между молотом и наковальней. Естественно, что учеба ему становится не в радость, ребенку приходится «идти по минному полю», лавировать между двумя враждующими сторонами, потому что ему и с родителями жить, и с учителем общаться.



Историческое событие в образовании



Противоречие между учителем и родителем усугубляется ролевой неопределенностью этих отношений, потому что у них достаточно разные представления о том, что в процессе обучения должен делать учитель, а что родитель, кто из них и за что должен нести ответственность.



Мы, конечно, можем прописать, что обучением занимается учитель, его задача – передавать знания. А воспитанием занимается родитель, поэтому все, что касается морали, норм и ценностей, это зона ответственности мам и пап. Но такое разграничение будет нерабочим, потому что фактически процесс обучения и воспитания это не два разных процесса, это две стороны одного и того же процесса, что и отражено в современных образовательных стандартах.



- Сейчас во время онлайн-обучения эти противоречия между учителем и родителем обострились…



- Как я говорил ранее, текущая ситуация неопределенности обостряет все имеющиеся конфликты и противоречия, и они будут обостряться предельно. С одной стороны, конечно, страшновато, ведь конфликты – это всегда неприятно, но, с другой стороны, обострение противоречий будет означать поиск путей их разрешения. Конфликт в той или иной степени всегда ведет к тому, что противоречия должны быть разрешены.



Сейчас у нас уже неделю как все школьники и студенты перешли на так называемое дистанционное обучение. По сути, учатся дома. Здесь нужно внести терминологическую ясность. Мы называем это дистанционным обучением, что неправильно. Обучение с использованием электронных и дистанционных технологий - так правильно.



Нужно сказать, что электронные и дистанционные технологии в образовании – это не ноу-хау сегодняшнего дня. Они развивались, развиваются, применялись и будут применяться всегда и везде. Любой человек, учившийся в школе, делал домашнее задание. Для нас оно привычно для школьного обучения. Но, по сути, это и есть в какой-то степени дистанционная технология в обучении. Единственное, что постановка задачи и контроль осуществляются очно, а выполнение - дистанционно.



Что уж говорить, в современной школе очень активно используется множество различных электронных ресурсов и учебников в образовательных целях. По сути, у нас сейчас нет чего-то такого, что никто никогда не делал. Единственное, никогда не было того, что все обучающиеся разом стали учиться дистанционно. Это да, с этим система образования еще не сталкивалась - ни российская, ни советская. Я попрошу зафиксировать, что 6 апреля 2020 произошло историческое событие, когда все обучающиеся учились при помощи дистанционных технологий.



Сохраняйте спокойствие



Дистанционные технологии и способы обучения на сегодняшний день неплохо отработаны, но проблема в том, что они сейчас используются массово. Естественно, из-за этого происходят определенные накладки и неурядицы, и, учитывая, что многие люди сейчас находятся в состоянии острого стресса, любые неприятности и нестыковки воспринимаются ими очень и очень остро. То, на что мы недели три назад не обратили бы внимание, сегодня вызывает раздражение. Это результат нашего текущего эмоционального состояния.



- Подскажите, как на «дистанционке» не разругаться субъектам образовательного процесса?



- В первую очередь, и учителям, и родителям нужно осознать, что это историческое событие, и подходить к нему именно с этой точки зрения. Понятно, реализовать весь процесс образования так, как это было раньше, сейчас невозможно. Как бы мы ни старались, это нереально. Поэтому нужно абстрагироваться и успокоиться.



Да, серверы сейчас не выдерживают нагрузок, но эти технические вопросы со временем будут разрешены. Я сейчас тоже преподаю дистанционно. Предвидя проблемы со связью и перегрузкой серверов, сразу создаю три канала связи: zoom, скайп и вайбер. Причем одновременно - один основной и два резервных. Современные технологии предлагают огромное количество инструментов для решения разного рода проблем. Нужно гибче подходить к этим вещам и понимать, что если не сработало что-то одно, всегда можно воспользоваться другим.



Во-вторых, родителям, особенно сейчас, очень важно определить, какую роль они играют в обучении своего ребенка, в чем она заключается. Очень важно обговорить и прояснить ее с учителем. Это касается и учителя. Очень важно, чтобы и тот, и другой понимали, кто и за что отвечает и делает. Нужно договориться. Спокойно, с пониманием сегодняшней ситуации, всей серьезностью и ответственностью.



Конечно же, родителям следует помнить, что учиться – это задача ребенка, а не их. Задача же родителя в том, чтобы организовать обучение. Да, это достаточно сложно и трудно, и с технической точки зрения, и в организационном плане, но необходимо сделать.



Третье – нужно помнить, что цель обучения ребенка заключается не в его оценках, не в формальных достижениях (это касается и родителей, и учителей). Цель в том, чтобы личность ребенка развивалась полноценно и всесторонне. И когнитивно, и эмоционально, и мотивационно, и поведенчески. Почему-то об этом мы часто забываем и расставляем приоритеты не в ту сторону.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com Сегодня родители вынужденно оказались в роли учителей для своих детей. Недовольные проблемами с онлайн-обучением мамы и папы срываются на педагогах, а те, в свою очередь, высказывают свои претензии родителям. О давних непростых отношениях между учителями и родителями, а также путях их урегулирования расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Проблема взаимоотношений учителей и родителей появилась не сейчас. В современной системе образования она стоит наиболее остро, беспокоя умы и учителей, и родителей, и ученых. Поэтому стоит разъяснить, в чем ее суть.Дело в том, что в современном образовании родитель (законный представитель обучающегося ребенка) признается полноправным субъектом образовательных отношений наряду с учителем и учеником. Это ролевое разделение закреплено в Законе об образовании РФ. Однако традиционно и в советской школе, и до этого родитель находился на периферии образовательного процесса и практически никак не участвовал в нем. Он отдавал ребенка в школу, а что там с ним происходит, это считалось уже проблемой учителей. Задача мам и пап заключалась в том, чтобы ребенок был сыт, одет и обут, плюс они дают дома минимальное воспитание.- Да, это был максимум родительского участия в образовательных отношениях. Такое традиционное представление о роли родителей сохраняется в общественном сознании по сей день. Многие из них считают – мы так учились, пусть и мои дети так учатся. Однако суть в том, что в современном образовании родитель уже не может стоять в стороне и выполнять минимальные контролирующие функции. От него требуется активное участие в учебном процессе.- Какие бы знания учитель ни давал ребенку, что бы он ни пытался в него вложить, это не имеет никакого значения и не будет воспринято в том случае, если в семье не будут это поддерживать. Мне и моим коллегам достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что родитель не то что не помогает ребенку учиться, а, наоборот, мешает ему.Конечно, мамы и папы делают это неосознанно, из добрых побуждений. Классический пример, когда родитель, обеспокоенный хорошими оценками ребенка, его успехами и достижениями, начинает выполнять за него задания, которые тот должен выполнять сам.- Это касается не только школы. Ты приходишь на выставку поделок в детский сад и видишь порой образцы гончарного искусства их родителей. Взрослым кажется, что они помогают ребенку достичь успеха, но суть того, что малыш мастерит поделки, заключается не в том, чтобы его работа стала лучшей. Лепка из пластилина или работа с природными материалами предусмотрена не для того, чтобы занять какую-то определенную социальную ступеньку, а чтобы у малышей развивалась, к примеру, мелкая моторика. Если все задания вместо ребенка делает родитель, то у малыша не развивается то, что должно развиваться.Мало того, не только не происходит развития определенных навыков и умений, но и, главное, искажается мотивация учебной деятельности, когда оценка становится самоцелью, что очень сильно усложняет и вредит процессу обучения и образования ребенка.С другой стороны, педагог тоже сильно заинтересован в достижениях учеников. Это особенно ярко начинает проявляться к окончанию начальной школы. Да, учитель нацелен на то, чтобы ребенок достигал успехов, но ему нужно, чтобы школьник сам учился, а не родитель занимался вместо него.Здесь возникает определенная «серая» зона взаимоотношений между родителем и педагогом, потому что и тот, и другой заинтересованы в высоких показателях. Удастся ли им осознать тот факт, что средства достижения результатов гораздо более значимые, нежели сам результат, или нет - от этого будет зависеть то, насколько у них наладятся конструктивные взаимоотношения.В последние десятилетия противоречия между учителем и родителем обострились. Когда согласия найти не удается, то отношения начинают портиться и проявляться во взаимных обвинениях. Родитель говорит, что учитель не прилагает в работе достаточных усилий, предвзято относится к ребенку, учит не тому и не так, а педагог, со своей стороны, также может занять обвинительную позицию, говоря, что родители не уделяют ребенку должного внимания, с ним не занимаются.Но так как родители и учителя достаточно редко непосредственно сталкиваются друг с другом и если недовольство не доходит до явного и открытого противостояния, то оно, как и взаимные обвинения, выливается на ребенка. Кому высказать свое недовольство педагогом или родителем? Прямо, а чаще косвенно оно высказывается ребенку.Малыш оказывается в ситуации между молотом и наковальней. Естественно, что учеба ему становится не в радость, ребенку приходится «идти по минному полю», лавировать между двумя враждующими сторонами, потому что ему и с родителями жить, и с учителем общаться.Противоречие между учителем и родителем усугубляется ролевой неопределенностью этих отношений, потому что у них достаточно разные представления о том, что в процессе обучения должен делать учитель, а что родитель, кто из них и за что должен нести ответственность.Мы, конечно, можем прописать, что обучением занимается учитель, его задача – передавать знания. А воспитанием занимается родитель, поэтому все, что касается морали, норм и ценностей, это зона ответственности мам и пап. Но такое разграничение будет нерабочим, потому что фактически процесс обучения и воспитания это не два разных процесса, это две стороны одного и того же процесса, что и отражено в современных образовательных стандартах.- Как я говорил ранее, текущая ситуация неопределенности обостряет все имеющиеся конфликты и противоречия, и они будут обостряться предельно. С одной стороны, конечно, страшновато, ведь конфликты – это всегда неприятно, но, с другой стороны, обострение противоречий будет означать поиск путей их разрешения. Конфликт в той или иной степени всегда ведет к тому, что противоречия должны быть разрешены.Сейчас у нас уже неделю как все школьники и студенты перешли на так называемое дистанционное обучение. По сути, учатся дома. Здесь нужно внести терминологическую ясность. Мы называем это дистанционным обучением, что неправильно. Обучение с использованием электронных и дистанционных технологий - так правильно.Нужно сказать, что электронные и дистанционные технологии в образовании – это не ноу-хау сегодняшнего дня. Они развивались, развиваются, применялись и будут применяться всегда и везде. Любой человек, учившийся в школе, делал домашнее задание. Для нас оно привычно для школьного обучения. Но, по сути, это и есть в какой-то степени дистанционная технология в обучении. Единственное, что постановка задачи и контроль осуществляются очно, а выполнение - дистанционно.Что уж говорить, в современной школе очень активно используется множество различных электронных ресурсов и учебников в образовательных целях. По сути, у нас сейчас нет чего-то такого, что никто никогда не делал. Единственное, никогда не было того, что все обучающиеся разом стали учиться дистанционно. Это да, с этим система образования еще не сталкивалась - ни российская, ни советская. Я попрошу зафиксировать, что 6 апреля 2020 произошло историческое событие, когда все обучающиеся учились при помощи дистанционных технологий.Дистанционные технологии и способы обучения на сегодняшний день неплохо отработаны, но проблема в том, что они сейчас используются массово. Естественно, из-за этого происходят определенные накладки и неурядицы, и, учитывая, что многие люди сейчас находятся в состоянии острого стресса, любые неприятности и нестыковки воспринимаются ими очень и очень остро. То, на что мы недели три назад не обратили бы внимание, сегодня вызывает раздражение. Это результат нашего текущего эмоционального состояния.- В первую очередь, и учителям, и родителям нужно осознать, что это историческое событие, и подходить к нему именно с этой точки зрения. Понятно, реализовать весь процесс образования так, как это было раньше, сейчас невозможно. Как бы мы ни старались, это нереально. Поэтому нужно абстрагироваться и успокоиться.Да, серверы сейчас не выдерживают нагрузок, но эти технические вопросы со временем будут разрешены. Я сейчас тоже преподаю дистанционно. Предвидя проблемы со связью и перегрузкой серверов, сразу создаю три канала связи: zoom, скайп и вайбер. Причем одновременно - один основной и два резервных. Современные технологии предлагают огромное количество инструментов для решения разного рода проблем. Нужно гибче подходить к этим вещам и понимать, что если не сработало что-то одно, всегда можно воспользоваться другим.Во-вторых, родителям, особенно сейчас, очень важно определить, какую роль они играют в обучении своего ребенка, в чем она заключается. Очень важно обговорить и прояснить ее с учителем. Это касается и учителя. Очень важно, чтобы и тот, и другой понимали, кто и за что отвечает и делает. Нужно договориться. Спокойно, с пониманием сегодняшней ситуации, всей серьезностью и ответственностью.Конечно же, родителям следует помнить, что учиться – это задача ребенка, а не их. Задача же родителя в том, чтобы организовать обучение. Да, это достаточно сложно и трудно, и с технической точки зрения, и в организационном плане, но необходимо сделать.Третье – нужно помнить, что цель обучения ребенка заключается не в его оценках, не в формальных достижениях (это касается и родителей, и учителей). Цель в том, чтобы личность ребенка развивалась полноценно и всесторонне. И когнитивно, и эмоционально, и мотивационно, и поведенчески. Почему-то об этом мы часто забываем и расставляем приоритеты не в ту сторону.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com