17.04.2020
В Улан-Удэ обманутые дольщики хотят засудить чиновников

В Улан-Удэ обманутые дольщики хотят засудить чиновников

Главным виновником своих бед они считают министерство спорта

Уже пять лет участники республиканской программы «Молодежный жилищный комплекс» не могут получить свои квартиры. Их дом, который должен был появиться в поселке Восточный, замер на уровне фундамента. Обманутые чиновниками люди уверены, что они остались без жилья по вине Министерства спорта и молодежной политики.

Замороженная поддержка

Мы уже неоднократно писали об этой скандальной истории. Несколько лет назад молодым семьям в Улан-Удэ, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, правительство республики предложило вложиться в строительство дома по программе МЖК (Молодежные жилищные комплексы). Им пообещали предоставить субсидию в 20% от стоимости будущих квартир.

- По линии МЖК через Минспорта Бурятии выдавали субсидии молодым семьям. В постановлении министерства один из пунктов гласил, что мы можем покупать квартиры только на территории МЖК. На тот момент у комплекса оказался только один объект на улице Столичной  в Загорске. Меня заставили написать расписку о том, что   с этими условиями согласна. Если бы отказалась, то не смогла бы вообще получить субсидию. Дом должны были сдать в третьем квартале 2018 года, - рассказывает улан-удэнка Марина (имя изменено по просьбе дольщицы).

Когда срок сдачи многоэтажки на улице Столичной, 1А, истек, дольщикам сказали подождать еще год. В итоге  вот уже почти пять лет 19 молодых семей наблюдают за тем, как дом, который должен вырасти в десять этажей, замер на уровне фундамента.

За это время на объекте сменилось уже три застройщика. Но стройка так и не сдвинулась с мертвой точки. Между тем людям приходится платить ипотеку за несуществующую квартиру  и за аренду жилья.

- В конце 2016 года мы взяли ипотеку на десять лет и до сих пор платим. А дом не построен. Приходится платить и за ипотеку, и за съемное жилье. Мы считаем именно Минспорта главным виновником той ситуации, в которой   оказались. Когда выдавали субсидии, нас заставили купить квартиры именно в этом доме. Хотя мы просили: «Отдайте нам субсидию, и   купим жилье там, где нам нужно», - говорят пострадавшие.  

Исправились на будущее

Недавно прокуратура встала на сторону дольщиков, выдав правительству республики предписание. В нем четко указывается на то, что права людей были нарушены, более того, в документе указывается, что чиновниками был нарушен и закон.  

«Проведенной прокуратурой РБ проверкой установлены нарушения законодательства при оказании государственной поддержки строительства молодежных жилищных комплексов в Республике Бурятия. (…) Указанным соглашением ограничены права 20 участников программы на заключение договора долевого участия с иными застройщиками по своему усмотрению. В настоящее время готовность возводимого ООО «Центр строительного управления» объекта составляет 5%, строительные работы обществом с ноября 2016 года не проводились. Изложенное является следствием ненадлежащего исполнения предоставленных полномочий должностными лицами министерства, свидетельствует об отсутствии должного контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны прежнего руководства министерства»,   написано в представлении прокуратуры.

К слову, после многочисленных жалоб дольщиков и вмешательства прокуратуры   внесены изменения в соответствующее постановление правительства. Но эти поправки самих жалобщиков не коснулись.

- После этого представления прокуратуры они внесли изменения в постановление. Теперь другие молодые семьи будут покупать квартиры там, где   хотят, их никто ни к чему не принуждает. Мы за них рады, конечно, но нам то обидно. Благодаря нам внесли эти изменения, но именно нам это ничего не дало, - сетуют дольщики.

Вопросы к министерству

Сейчас пострадавшие обратились за помощью к известному юристу Виталию Хонихоеву. Он уже отправил в адрес правительства претензию, после ответа на нее подаст иск в суд на Минспорта.

- Я хочу, чтобы чиновники выплатили деньги людям. Сумму, которой хватит на покупку квартиры. По сути, именно из-за Минспорта они лишились своего жилья. Подавать в суд на застройщика бесполезно – у него нет денег, как обычно. Пусть отвечает за свою ошибку министерство как главный виновник сложившейся ситуации. Тем более  что прокуратура также признает вину этого ведомства. Я считаю, что из-за действий Минспорта люди потеряли возможность получить субсидии, купить свое жилье,  их вогнали в долги, они вынуждены платить ипотеку за несуществующие квартиры плюс   за аренду жилья. Поэтому Министерство спорта и по логике, и, по справедливости  обязано предоставить каждому пострадавшему от их действий сумму, равнозначную рыночной стоимости квартиры, - считает юрист.  

Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: из архива героев публикации
обманутые дольщики
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