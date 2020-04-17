В Бурятии волонтеры помогают продуктами пенсионерам

Растет число нуждающихся в бесплатных наборах, поэтому нужны спонсоры



Единый волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ при поддержке ОНФ и предпринимателей Бурятии, оказывает продуктовую помощь пожилым людям и инвалидам, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



Волонтерский штаб работает с 25 марта и ежедневно отрабатывает около 70 заявок от пожилых людей и маломобильных граждан, которые сейчас находятся на самоизоляции. Лекарства и продукты приобретаются за счет заявителя, а волонтеры их доставляют на дом. Много заявок стало поступать от нуждающихся граждан, для которых бесплатная продуктовая помощь большое подспорье. И в данном случае очень важна помощь неравнодушных граждан и предпринимателей.



Спонсор в лице компании «БурятПроектРеставрация», оказал помощь в приобретении 340 продуктовых наборов, кроме этого волонтерскому штабу переданы топливные карты. Список нуждающихся формируется по информации общественных организаций и волонтерских групп.



«Сейчас в стране и в республике непростое и тяжелое время. Появилось очень много незащищенных слоев населения и с каждым днем их количество растет. Мы совместно со строительной компанией «БурятПроектРеставрация» приобрели продуктовые наборы и топливные карты и передали в волонтерский штаб, - рассказал общественник Олег Петров. - Ранее компания уже оказывала помощь врачам инфекционной больницы в виде приобретения 27 тыс перчаток, 1 тыс масок и респираторов. В это непростое время важно объединение людей, взаимовыручка и помощь».



В первый день продуктовые наборы были переданы пенсионерам, проживающим в Железнодорожном районе, в ближайшие дни часть наборов передадут ТОСам, другим общественным организациям для их нуждающихся, а также частным лицам.



«К нам поступает большое количество просьб об оказании продуктовой помощи, и мы стараемся ее оказывать по мере возможности, - отметил участник «Молодежки ОНФ» Никита Чабаненко. - Просим и приглашаем неравнодушных граждан и организации присоединяться к акции взаимопомощи #МыВместе!»



Фото: ОНФ

