В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 26 апреля ﻿

Зараженных почти в 2 раза меньше, чем в Бурятии

Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции в Иркутской области до 26 апреля. Об этом врио губернатора Иркутской области сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области.



В Иркутской области 55 зараженных covid-19, в том числе 35 в Иркутске (из них 20 заразились в контакте с коронавирусными больными), 6 в Ангарске, по 3 человека в Осинском и Иркутском районах, по 2 человека в Аларском и Шелеховском районах и по одному в Усть-Куте, Черемхово, Усолье-Сибирском и Братском районе.



Десять жителей Иркутской области выписаны после успешного лечения новой коронавирусной инфекции, двое пациентов с тяжелыми заболеваниями на фоне развития covid-19 скончались.