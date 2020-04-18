На пункте пропуска "Забайкальск – Маньчжурия" временно ограничена работа

Пограничный переход был последним, по которому действовало пассажирское сообщение между Россией и Китаем.

Китай ограничил работу грузового автомобильного направления пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия».

С 17 апреля КНР ограничила работу грузового автомобильного направления пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края

- Просим компании и водителей грузового транспорта учесть это и воздержаться от поездок. Ограничение временное, но срок его действия не установлен. Об изменениях режима работы пункта пропуска будем сообщать, - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Ранее сообщалось о приостановлении пассажирского сообщения через пункты пропуска Забайкальск и Староцурухайтуйский. МИД Российской Федерации и МИД КНР обменялись взаимными нотами по ограничению пропускного режима для граждан двух стран.

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