В Бурятии ликвидировали три лесных пожара

В республике действует особый противопожарный режим



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах на общей площади 158 га. На тушении работало 365 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 61 единица лесопожарной техники.



Три лесных пожара в Еравнинском, Иволгинском и Кяхтинском районах ликвидированы, ещё один лесной пожар в Еравнинском районе локализован.



- На утро 18 апреля продолжается тушение 7 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском и Прибайкальском районах на площади 103,8 га. Также продолжается дотушивание локализованого очага. Всего на тушении работает 313 человек, задействовано 46 единиц лесопожарной техники, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства



Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно