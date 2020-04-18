В Бурятии общее число заболевших COVID-2019 достигло 115

За сутки еще три новых случая

В Бурятии на 18 апреля зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.Из них завершили лечение и выписались из больницы 34 человека, умерло 2 человека. Продолжают лечение в стационарах 79 человек. На сегодня круг контактных лиц составляет 2062​ человек, все лабораторно обследованы.​Согласно письму Роспотребнадзора «Об оптимизации организации лабораторных исследований на COVID-2019» с 14 апреля 2020 г. положительные результаты анализов на COVID-2019, полученные в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», считаются подтверждёнными.На 8:00 ч. 18 апреля в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 79 больных, выписаны с выздоровлением с нарастающим итогом – 34 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано 8 пациентов. Всего умерло 2 пациента (06.04.2020г., 14.04.2020г.). На 18.04.2020г. находится на госпитализации 10 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 41 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 26, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 8 чел. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ.В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и пяти клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций на 18.04.2020г. исследовано за сутки 992 человек на наличие короновирусной инфекции, с нарастающим итогом – 15 742 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.​ ​Телефон «горячей линии» Минздрава РБ 8-3012-37-95-32По вопросам коронавирусной инфекции обращения также​ принимает диспетчерская служба 112.По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44,​ 33-27-50 и 89021 69 35 40​