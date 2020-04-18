Катера на подводных крыльях планируют выпускать в Бурятии

Себестоимость одного судна будет составлять примерно 50 млн рублей

Инвестором планирует выступить бизнесмен из Нижнего Новгорода Владислав Васнев. Он готов приступить к строительству завода по производству судов на подводных крыльях, как только закончится режим самоизоляции.



- Он уже готов был ехать смотреть землю, место для будущего производства, но режим самоизоляции нарушил планы. После снятия режима самоизоляции он вылетит в Бурятию, заодно планирует ознакомиться с нашими предприятиями, в частности, с Авиационным заводом, - сообщил Антон Виноградов, глава полномочного представительства Бурятии при президенте России.



Планируется, что производство судов на подводных крыльях станет основой для скоростных пассажирских перевозок на Байкале.



Ведь они благодаря своему строению могут развивать скорость недостижимую для традиционных водоизмещающих судов. Себестоимость одного катера будет составлять примерно 50 млн рублей.

