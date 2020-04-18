Бурятия рискует остаться без мусорного регоператора

Под угрозой еще 19 регионов

Операторы по обращению с отходами в 20 регионах России могут прекратить работу в ближайшее время из-за финансовых проблем, говорится в документах Российского экологического оператора (РЭО)



"Риск приостановки деятельности регоператоров в 20 субъектах РФ до 1 июня 2020", - сообщает РИА.



Согласно этим данным, Бурятия рискует остаться без регионального оператора. Напомним, в Улан-Удэ нарастает «волна» недовольства людей тем, что с них берут двойную оплату за вывоз мусора. В 2019 году в Бурятии запустили «мусорную» реформу. С 1 апреля того года «мусорные» полномочия перешли к компании «ЭкоАльянс». Она стала оператором по обращению с ТКО по всей Бурятии. Люди столкнулись с тем, что регоператор активно выставляет им свои счета за мусор. Но многие «управляшки» не отказались от этих денег, как планировалось, и продолжают выставлять счета за те же самые услуги.



В конце марта «ЭкоАльянс» обратился к жителям Бурятии с просьбой оплачивать услугу по вывозу мусора дистанционно. Компания заявила, что терпит многомиллионные убытки, а финансовая ситуация предприятия близка к критической.



Отметим, в списке регионов с опасной мусорной ситуацией нет соседних регионов - Дагестан, Кабардино-Балкария, Якутия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Алтай, Вологодская, Кемеровская, Орловская, Магаданская, Псковская, Амурская области, Хакасия, Новосибирская, Смоленская области, Ингушетия, Костромская область, Карачаево-Черкесия и Алтайский край.



Как ранее уточняли в РЭО, основная проблема региональных операторов связана с тем, что на 20% вырос объем мусора от жилых домов, а собираемость платежей упала до 80%, а в ближайшее время снизится до 60%.



Также правительство России собирается компенсировать 20% выручки региональных операторов, чтобы спасти их от банкротства.





















