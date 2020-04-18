В Бурятии разрешили работать парикмахерским

В республике разрешили работу парикмахерским, которым нужно будет зарегистрироваться на портале "Работающая Бурятия". Изменения в указ подписал глава Бурятии.
17 апреля Алексей Цыденов внес изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)».
В пункте 7.3 в список исключение добавлены парикмахерские услуги. Предоставление парикмахерских услуг возможно в помещениях при наличии изолированного входа. Не допускается оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных в торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, торговых центрах.
Напомним, ранее представители индустрии красоты обратились к Алексею Цыденову с просьбой разрешить работу на период ограничительных мер.
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