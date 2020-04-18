В Бурятии Пасха пройдет онлайн

Трансляцию богослужения в Светлое Христово Воскресение можно увидеть на телеканале «Россия-24» и в соцсетях

Трансляция с 18 на 19 апреля в 23:30 будет вестись на следующих площадках:

Накануне православного праздника Пасхи, который традиционно собирает большое количество людей, а также следующей за ними Радоницы (Дня поминовения усопших), митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям республики.Прихожанам рекомендовали провести праздник дома. Чтобы прихожане могли удаленно помолиться из дома, на официальных аккаунтах региональной митраполии: в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук будет организована онлайн-трансляция богослужения в Светлое Христово Воскресение.Праздничное богослужение дополнительно будет транслироваться в прямом эфире в ночь с 18 на 19 апреля в 23:30 на телеканале ГТРК «Бурятия» «Россия-24». Крестный ход на Пасху будет проведен исключительно духовенством, без привлечения мирян, сообщили в пресс-службе правительства республики.Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий выступил с обращением к прихожанам, рекомендовав временно воздержаться от посещения храмов в нынешних условиях распространения коронавируса.«Необходимо принять все меры предосторожности, чтобы эта беда обошла всех стороной, - заявил он. - Последствия могут быть самыми тяжелыми, а все из-за того, что кто-то просто пренебрег правилами собственной безопасности».Фото: uud-eparh.ru