В Бурятию поступило 80 тест-систем для исследования на COVID-19

На 18 апреля лабораторно обследовано более 15 тысяч жителей республики

Сегодня, 18 апреля, в Управление Роспотребнадзора по РБ поступило дополнительно 80 тест-систем для исследований на новую коронавирусную инфекцию, рассчитанные на 8000 исследований.



Все тест-системы распределены между лабораториями, которые проводят исследования. Сегодня они проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер».



В сутки в среднем проводится около 1000 исследований. На 18 апреля лабораторно обследовано более 15 тыс.жителей республики.



Тест-системы поступают в республику еженедельно. Всего за весь период в республику поступило 344 набора тест-систем.



Напоминаем, на COVID-19 обследуются прибывшие в республику, контактные лица с больными COVID-19, лица с диагнозом "внебольничная пневмония", а также лица с респираторными симптомами:

- старше 65 лет,

- из учреждений с постоянным проживанием.



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