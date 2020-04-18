Жители Бурятии получат федеральные меры поддержки

Они помогут пережить период ограничительных мероприятий

Для жителей Бурятии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции установлены дополнительные меры поддержки населения. Они предусматривают помощь разным категориям граждан, утвержденную Правительством РФ во исполнение поручений Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Оплата ЖКХ

Постановлением №420 Правительства РФ от 2 апреля 2020 года срок выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг продлевается автоматически до 1 октября.

Получателям субсидии в Бурятии на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива будут продлены выплаты субсидии в том же размере на 6 следующих месяцев в беззаявительном порядке.

Это право распространяется на более чем 12 тыс семей республики. Гражданам рекомендуется подать заявление и документы для назначения субсидии в электронном виде на портале Госуслуг.

Выплата на первенца

Федеральным законом №104 от 1 апреля 2020 года внесены изменения об автоматическом продлении ежемесячной выплаты на первого ребенка без подачи документов. Мера касается тех семей, где в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года настали сроки пересмотра данного права (т.е. ребенок достиг возраста одного года, полутора лет, двух лет).

В Бурятии право на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им 3 лет получает более 5 тысяч жителей. Размер ежемесячной выплаты составляет 12 065 рублей.

В числе получателей - семьи, в которых после 1 января 2018 года родился (усыновлен) первенец и размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Бурятия он составляет 24000 рублей.

Если гражданин не успел подать документы на оформление выплаты или ее переоформление до 31 марта 2020 года, то необходимо подать документы позднее. Для этого следует обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства после завершения периода ограничительных мероприятий.

Дети от 3 до 7 лет

В июне, по поручению Президента РФ начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Правительством Бурятии принято Постановление «О ежемесячной выплате на детей в возрасте от трех до семи лет включительно». В республике в общей сложности новое пособие получат 24 195 детей.

Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. На эти цели будут направлены средства из федерального и регионального бюджетов в объеме более 1,7 миллиарда рублей.

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году в Бурятии составит 6032,5 рубля на одного ребенка и начнет начисляться с 1 января 2020 года.

Также по поручению Президента РФ предусматривается исключение для граждан, которые остались безработными в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для них не будут учитываться доходы от трудовой деятельности, полученные за прошлый период.

Поддержка безработных

Согласно постановлению №485 Правительства РФ от 12 апреля 2020 года граждане, уволенные и признанные безработными в службе занятости населения с 1 марта 2020 года в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице в максимальном размере.

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В Бурятии максимальное пособие составляет 14556 рублей, в северных районах - 15769 рублей.

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные ежемесячные выплаты по 3 тыс рублей в апреле, мае и июне на каждого несовершеннолетнего ребенка. Получать данную выплату будут граждане, уволенные и признанные безработными с 1 марта 2020 года. Обеспечить данные меры поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса поручил Президент России Владимир Путин.

Выплаты через ПФР

Указом Президента РФ от 7 апреля «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми» принята дополнительная мера поддержки, которая предусматривают выплату 5 тыс рублей в апреле, мае и июне на детей до 3 лет.

Выплата положена семьям, которые получили право на материнский капитал с 2007 года. При этом средства будут выплачиваться из федерального бюджета, а не материнского капитала и производиться независимо от суммы дохода семьи и других мер соцподдержки. Для того, чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через личный кабинет гражданина на сайте ПФР либо через портал Госуслуг до 1 октября 2020 года.

Также автоматически, на 6 месяцев, продлевается без предоставления каких-либо справок получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 065 рублей для тех граждан, кто ранее ее оформлял.

Кроме того, Пенсионный фонд России досрочно выплатил пенсии и другие социальные выплаты. Средства были перечислены через банки 30 марта и 9 апреля полностью. Все пенсии за апрель получателям по «Почте России» выплачены до 13 апреля. При этом Почта России производила доставку пенсий не только по домашнему адресу пенсионера, но и по адресу фактического нахождения. Для этого была организована горячая линия, на которую пожилые люди могли позвонить и попросить доставить пенсию по новому адресу.

Единовременное пособие и уход за детьми



Досрочно жители Бурятии получили и единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком за апрель. Федеральные средства уже перечислены в кредитные учреждения и отделения связи АО «Почта России».

Более 5,7 миллионов рублей получат 268 семей, которым полагается единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет на сумму свыше 57,6 миллионов рублей распределены 7 473 жителям республики.

Зачисление пособий кредитными учреждениями производиться в течение 5 банковских дней со дня осуществления финансирования, то есть от 15 до 21 апреля (включительно). Финансирование государственных пособий через отделения связи в АО «Почта России» осуществлено 9 апреля.





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