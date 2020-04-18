В Бурятии нарушителей самоизоляции отследят по мобильнику

Помогут операторы сотовой связи

В Бурятии начала работать новая информационная система мониторинга контактных лиц, находящихся на самоизоляции.



Тем, которые впервые нарушили режим самоизоляции, приходит смс-уведомление с текстом: «Внимание! Вами нарушен режим самоизоляции. Просим строго соблюдать карантин и не покидать место проживания. При повторном нарушении информация будет передана в контрольные органы. Берегите себя и окружающих!».

При повторном нарушении сигнал передается в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и МВД по Республике Бурятия.

- Ежедневно Роспотребнадзором направляются списки граждан, которые являются контактными или прибыли авиа или железнодорожным транспортом на территорию Бурятии. Данные загружаются в специальную программу. За первые два дня работы программы загружено в базу 615 абонентов-жителей Бурятии. Кроме того, с 16 апреля Минкомсвязь России начал высылать перечень номеров абонентов, возможно контактировавших с заболевшими людьми, - сообщил председатель Комитета информационных технологий Администрации Главы и Правительства Бурятии Валерий Андронов.

Также с помощью данных о геолокации сотовых телефонов, полученных от операторов, определяется путь передвижения заболевших коронавирусом, и выявляются его контакты в течение инкубационного периода заболевания.

Фото: Номер один