Алексей Цыденов: С учетом текущей ситуации понемногу ослабляем ограничения

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям республики с заявлением. Он отметил, что ситуацию с коронавирусом в регионе находится под контролем и рассказал о мерах послаблениях режима самоизоляции - открываются парикмахерские, магазины строительных материалов и садовым инвентарем. Глава республики призвал граждан к бдительности и сохранению мер предосторожностей.



Приводим полный текст обращения главы Бурятии.



- Уважаемые земляки! Несколько слов по текущей ситуации.



На сегодня у нас 115 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Это статистика по нарастающим итогам. Но мы не только обнаруживаем заразившихся, но и лечим. За вчерашний день мы выписали полностью вылеченных от вируса людей больше, чем обнаружили вновь заболевших. Мы выписали 8 человек, а обнаружили заболевших только 5 человек, хотя за сутки сделали почти тысячу анализов. В итоге сейчас на лечении находятся 79 человек.



Можно сделать очень осторожное заключение, что ситуация под контролем. На это безусловно влияют меры ограничения и самоизоляции. С учетом текущей ситуации понемногу ослабляем ограничения. На настоящий момент уже более 60 тысяч человек, в 6,5 тыс коммерческих организаций и у частных предпринимателей получили разрешение на работу, при условии соблюдения санитарных норм. Также открыли поездки на дачи. С сегодняшнего дня открыли магазины, торгующие садовым инвентарем и строительными материалами.



Но риски заражения никуда не ушли. Поэтому еще раз всех прошу максимально соблюдать все правила, не контактировать ни с кем, не здороваться за руку, не касаться поверхностей, носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать все другие меры предосторожности. Выход из дома только по разрешенным причинам.



Сегодня также подписал указ, разрешающий оказывать парикмахерские услуги. Подчеркиваю только парикмахерские, не косметические. Только стрижка. Уход за кожей и прочее не допускается, поскольку риск очень большой. На этом бы хотел заострить внимание. Салоны красоты и парикмахерские зоны особого риска. Здесь без близкого контакта, да еще и продолжающегося около часа, не обойтись. И в данном случае мастер, кто стрижет, должен быть предельно ответственен и осторожен. Мастер должен быть обязательно в маске и в перчатках, все инструменты и поверхности должны дезинфицироваться после каждого посетителя. Подчеркиваю после каждого! Все правила и требования прописаны и должны быть размещены в салоне на видном месте.



Так как мною приняты решения об облегчении режима и количество людей на рабочем месте, на улице, в общественном транспорте и в других местах увеличивается, то нужна максимальная настороженность. Подчеркиваю, максимальная настороженность и ответственность. Иначе если количество заразившихся будет существенно расти, ограничения опять будут ужесточены. И все те, кто сейчас получил возможность работать, опять закроются. Все зависит от нашего поведения и соблюдения мер предосторожности. Соблюдайте сами и требуйте этого от других.



Всем здоровья!