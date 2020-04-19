Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - Улан-Удэ в билетах ПДД



Каждое воскресенье

публикуем разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!



Cправка:



Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Пересечение улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов. При движении в направлении стрелки, включённой в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора,Вы обязаны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с любых других направлений, в том числе выполняющим разворот на перекрёстке! Соблюдайте ПДД и будьте здоровы!