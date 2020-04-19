В Бурятии общее число заболевших COVID-2019 достигло 120

В Республике Бурятия на 19 апреля зарегистрировано 120 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 37 человек, умерло 2 человека. В стационарах проходит лечение 81 человек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1791 человек, все лабораторно обследованы.
Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 134 449,7 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.
На 8:00 ч. 18 апреля в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 81 больных, выписаны с выздоровлением с нарастающим итогом – 37 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано 3 пациента. Всего умерло 2 пациента (06.04.2020г., 14.04.2020г.). На 18.04.2020г. находится на госпитализации 11 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 41 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 26, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 8 чел. В реанимации находится 5 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ.
В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований от 990 человек, с нарастающим итогом – 16732 человек.
Тест-системы
для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.
На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 160 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 16213 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
Фото: pixabay.com
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