В Бурятии за сутки ликвидировали семь лесных пожаров

На утро 19 апреля продолжается тушение 4 очагов



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на площади 242 гектаров. На тушении работало 457 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 64 единицы лесопожарной техники. Семь лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах ликвидированы.



"На утро 19 апреля продолжается тушение 4 лесных пожаров, возникших из-за неосторожного обращения с огнём и выжигания травы, в Джидинском и Еравнинском районах на площади 130 гектаров. На тушении работает 222 человека, задействовано 27 единиц лесопожарной техники", - сообщили в пресс-службе РАЛХ.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в республике введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



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