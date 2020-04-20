В Бурятии возбуждено дело в отношении участника электронного аукциона

Авиакомпания из Орла намеревалась мониторить и тушить леса республики не имея сертификатов на выполнение авиационных работ



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении участника электронного аукциона. Авиакомпания, претендовавшая на оказание услуг по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров, подозревается в «покушении на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Дело возбуждено после того, как Бурятская транспортная прокуратура проверила обращение автономного учреждения Бурятии «Авиалесоохрана» о предоставлении подложных документов для участия в электронном аукционе. Он был объявлен в канун подготовки к пожароопасному сезону 2020 года.



Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью из Орловской области, которое во второй части заявки предоставило сертификат эксплуатанта и спецификацию сертификата эксплуатанта, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям воздушного законодательства и возможность осуществлять авиационных работ.



Вместе с тем, согласно представленной Росавиацией информации, общество неоднократно подавало заявки на получение сертификатов, однако в связи с выявленными нарушениями в выдаче их ему было отказано. Между тем, в случае заключения контракта «Авиалесоохрана» обязана была перечислить обществу аванс в размере более 588 тыс рублей.



Сейчас по уголовному делу проводится предварительное расследование.



Фото: egov-buryatia.ru/ralh

