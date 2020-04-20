У-УАЗ объявил набор желающих получить рабочую профессию

После обучения со стипендией – трудоустройство на предприятии



Улан-Удэнский авиационный завод при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) объявляет набор на четырехмесячное профессиональное обучение по рабочим специальностям с последующим трудоустройством. Старт обучения – 6 мая.



«Заявки принимаются до 24 апреля 2020», - сообщили в пресс-службе АРЧК.



Обучение пройдет на базе Улан-Удэнского авиационного техникума. Набор ведется по специальностям: слесарь-инструментальщик, слесарь-механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, заточник, токарь-револьверщик, оператор станков с программным управлением.



По итогам обучения проводится аттестация на рабочую профессию, присваивается второй квалификационный разряд и свидетельство о рабочей профессии. После сдачи на разряд – трудоустройство на завод по полученной специальности.



Обучение осуществляется на условиях договора с У-УАЗ, в рамках которого учащийся ежемесячно получает стипендию в размере 15 тыс рублей и возможность проживать в общежитии. Со своей стороны учащийся обязуется после обучения не менее трех лет работать на заводе. «Как теоретическое, так и практическое обучение будет организовано с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм сегодняшнего непростого времени. Наравне с работниками завода учащиеся будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты», – отметили в АРЧК.



«Проект У-УАЗ – хорошая возможность, как для старта карьеры, так и для тех, чьи профессиональные перспективы нарушило влияние пандемии на экономику страны. Это непростое время нужно провести результативно и выйти из него – на работу, на одно из мощнейших предприятий отрасли», – сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.



По вопросам подачи заявок обращаться по телефону 8(3012)25-03-57 или через сайт rabotauuaz.ru



Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике является стратегическим партнером Улан-Удэнского авиационного завода в реализации кадровых проектов. АРЧК содействует в поиске и подборе кадров, обеспечивает продвижение вакансий предприятия, организации стажировок и т.д. В настоящий момент на портале «Работа на Дальнем Востоке» опубликованы следующие актуальные вакансии У-УАЗ: инженер по электронике, сливщик-разливщик (анодно-малярный цех), начальник складского хозяйства, начальник отдела капитального строительства, специалист по сертификации производства (VRT-500), руководитель проекта (четыре направления), руководитель Центра оценки квалификаций, инженер-строитель (технический надзор), инженер-конструктор, инженер-технолог.



Фото: hcfe.ru

