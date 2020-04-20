В Бурятии лесники плохо подготовились к тушению пожаров

Руководителя РАЛХа предупредили об ответственности





В преддверии пожароопасного периода прокуратура Бурятии проверила исполнение противопожарного законодательства в лесах.

Как выяснилось, в 24 лесничествах планы тушения лесных пожаров на 2020 год не соответствовали федеральному законодательству. По представлениям прокуроров в планы внесены изменения, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. Скорректирован и утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории Бурятии.В связи с неукомплектованностью пожарно-химических станций, неисправностью противопожарной техники в текущем году директорам лесхозов прокуроры внесли 13 представлений и объявили 4 предостережения.К примеру, по иску прокурора Бичурского района в январе 2020 года обеспечено нормативное оснащение пожарно-химической станции лесопожарной техникой: приобретены бульдозер, трактор и два лесопатрульных комплекса.Пресекались факты неэффективной деятельности лесничеств по контролю за лесопользованием при осмотре мест рубок. Прокуроры внесли представления руководителям семи лесничеств, в суды направили 83 иска о понуждении лесопользователей произвести очистку мест от порубочных остатков. Исполняющему обязанности руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.Главам муниципальных образований внесены представления в связи с нарушением закона по защите населения и территорий от угрозы перехода лесных пожаров. Отсутствие условий для забора воды из источников наружного водоснабжения на территориях, граничащих с лесным массивом, стало основанием для судебного понуждения администрации Улан-Удэ к устранению нарушений.Всего в текущем году в сфере охраны лесов и населенных пунктов от пожаров выявлено свыше 400 нарушений, для их устранения внесено 184 акта реагирования, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»