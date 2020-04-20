20.04.2020
В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 достигло 125 человек

В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 достигло 125 человек

Постепенно сокращается число человек в круге контактных лиц

В Бурятии на 20 апреля зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. В воскресенье их было 120.

Из них  38 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 84 пациента.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1699 человек, все лабораторно обследованы.

В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся  84 человека.. В том числе  на госпитализации  13 детей с COVID-19,  состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией –  42 человека, из них с коронавирусной инфекцией –  27 человек, старше 65 лет – десять человек, из них коронавирусом - восемь. В реанимации находятся  пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, один больной - на аппарате ИВЛ.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.  Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

Во всех лабораториях на 14 апреля  исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом –  17 217 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.  

Фото: pixabay.com

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