В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 достигло 125 человек

Постепенно сокращается число человек в круге контактных лиц



В Бурятии на 20 апреля зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. В воскресенье их было 120.



Из них 38 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 84 пациента.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1699 человек, все лабораторно обследованы.



В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 84 человека.. В том числе на госпитализации 13 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 42 человека, из них с коронавирусной инфекцией – 27 человек, старше 65 лет – десять человек, из них коронавирусом - восемь. В реанимации находятся пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, один больной - на аппарате ИВЛ.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



Во всех лабораториях на 14 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом – 17 217 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.



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