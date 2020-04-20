В Забайкалье число заболевших коронавирусом выросло до 55 человек

В крае выявлено более тысячи нарушителей режима, которые могут стать разносчиками инфекции



В Забайкалье за прошедшие сутки госпитализировано семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе на данный момент зарегистрировано 55 лабораторно подтвержденных случаев, из которых восемь – дети, сообщили в краевом правительстве.



Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском и граничащем с Бурятией Петровск-Забайкальском районах.



Четверо пациентов уже выписано из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.



«На сегодняшний день ситуация остается управляемой», - уточнили в краевом оперативном штабе. Однако, в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.



Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края. Меры приняты в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории страны и соседних регионов.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

