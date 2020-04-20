В Бурятии берут под особый контроль 65-летних и старше

Они должны проходить еженедельное медицинское наблюдение на дому



Жители Бурятии возрасте старше 65 лет и инвалиды будут взяты под еженедельное медицинское наблюдение на дому, а в случае появления симптомов респираторных заболеваний они незамедлительно должны быть обследованы на COVID-2019.



Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, сообщили в правительстве республики. По его словам, решение связано с тем, что пожилые люди входят в особую группу риска – «их сложнее лечить, поэтому очень важно обезопасить их от вируса». Скорее всего, это будет обход пожилых участковыми терапевтами с соблюдением всех мер безопасности.



Кроме того, должны быть усилены санитарно-­противоэпидемические мероприятия в учреждениях социальной защиты населения и учреждениях стационарного типа, это дома ребенка, детские дома, дома инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, психоневрологические интернаты и др. Все проживающие в этих учреждениях, также будут находится под непрерывным медицинским наблюдением с проведением двухразовой термометрии.



Все учреждения должны быть оснащены термометрами, ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторного (закрытого) типа, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты.



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