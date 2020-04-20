В Восточном военном округе на Пасху съели 100 тыс куличей

Пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы



В Восточном военном округе помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими в канун Пасхи провели ритуал освещения куличей и пасхальных яиц, приготовленных для военнослужащих и членов их семей.



Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.



В преддверии празднования Светлой Пасхи пекарни, обслуживающие воинские части испекли более 100 тыс пасхальных куличей, сообщили в пресс-службе ВВО.



Фото: пресс-служба ВВО

