В Восточном военном округе на Пасху съели 100 тыс куличей
Пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы
В Восточном военном округе помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими в канун Пасхи провели ритуал освещения куличей и пасхальных яиц, приготовленных для военнослужащих и членов их семей.
Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.
В преддверии празднования Светлой Пасхи пекарни, обслуживающие воинские части испекли более 100 тыс пасхальных куличей, сообщили в пресс-службе ВВО.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?