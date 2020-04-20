К 9 мая в Улан-Удэ отремонтируют 11 памятников

Работы на некоторых объектах уже завершены





11 скульптурных композиций и памятников войны отремонтирует Комбинат по благоустройству Улан-Удэ ко Дню Победы, сообщили в мэрии города.

Уже обновлены бюсты Героев Советского Союза Д.Ж. Жанаева и И.М. Чертенкова, памятник воинам-заводчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны по ул. Корабельная. Полностью завершены работы на Братских могилах красногвардейцев на улицах Смолина и Куйбышева.Завершается реставрация обелиска «Памяти погибшим воинам» в Тальцах и мемориала погибшим воинам Бурятии 1941-1945 гг. «Часовня» по ул. Камова.Большой объем работ ведется на обелиске воинам–заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории завода «Электромашина» по ул. Борсоева. Здесь заменят тротуарную плитку, сделают облицовку стен мраморными плитами, отдельные элементы памятника покрасят стойкой специальной краской.Реставрацию остальных памятников военной истории Комбинат по благоустройству планирует завершить к 9 мая.Фото: мэрия Улан-Удэ