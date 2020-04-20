В Улан-Удэ задержан «черный» лесоруб, переключившийся на медь

Злоумышленник срубил со строительного крана 80 метров медного провода



В Улан-Удэ в полицию поступило заявление о краже имущества одной из организаций, расположенных на территории базы по продаже металлоизделий. Неизвестный срезал со строительного крана 80 метров питающего медного кабеля. Ущерб составил около 10 тыс руб, сообщили в МВД по Бурятии.



В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый – 40-летний сторож другой организации. На ее территории сотрудники полиции обнаружили похищенный кабель. Мужчина признался, что спрятал имущество, планируя впоследствии сдать его на металлолом.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в Джидинском районе. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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