У строителей Бурятии появился шанс заменить китайских рабочих

Но для этого надо поднять квалификацию местных кадров



Глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание по поддержке строительного комплекса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Участие в нем приняли представители крупных подрядчиков, проектных организаций и банков республики, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Одной из значимых проблем представители строительной отрасли назвали отсутствие кадров, которые ранее пополняли за счет иностранной рабочей силы.



- Желающие работать есть, но уровень квалификации у них низкий. Предлагаем усилия направить на то, чтобы повысить их квалификацию по трем категориям: плотники, бетонщики, арматурщики. Провести экспресс-обучение. И не просто обучать, а с учетом современных технологий. Например, опалубку нужно учить собирать инвентарную, заводского изготовления, а не как китайцы – из деревянных брусьев и щитов. Если мы сможем наших людей обучать именно этой технологии, которая увеличивает и скорость, и качество, мы сможем в будущем заменить китайцев, - отметил председатель правления СРО ассоциация «Строители ТПП РБ» Геннадий Доржиев.



Глава Бурятии поручил Минстрою совместно с Минобразом и Республиканским агентством занятости населения оперативно проработать вопрос организации обучения специалистов строительной отрасли на базе учебных заведений с практическими занятиями непосредственно на площадках строительных компаний.



- Сегодня мы должны заняться этим, создать условия, чтобы наша строительная отрасль получила новое развитие, основывающееся на местных специалистах, - отметил Алексей Цыденов.



Еще одна озвученная строителями проблема - рост цен на строительные материалы. Глава Бурятии поручил недавно созданному региональному Центру ценообразования провести мониторинг цен на строительную продукцию и материалы.



- Узнать, откуда поставки, чтобы мы могли понимать, где рост объективный, а где субъективный. Соответственно, реагировать вам, мне и ФАС. Ситуация должна быть под контролем. Мы должны понимать, что происходит по каждому виду материалов. Сделайте анализ на текущую дату, - поручил Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба правительства республики

