В Бурятии нет правовых оснований вводить режим ЧС

Однако оппозиция будет «пиариться» на общей беде в судах



В Бурятии нет правовых оснований вводить режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявила председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства республики Валерия Халтакшинова.



«В Российской Федерации в Бурятии действует развитая нормативно правовая база. В частности, имеется федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного и прочего характера и аналогичные нормативно-правовые акты, принятые в республике. Если вводить чрезвычайную ситуацию на территории Бурятии, то это будет чрезвычайная ситуация регионального масштаба», - отметила Валерия Халтакшинова.



Как пояснила председатель ГПК, согласно постановлению правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. N 304), чрезвычайной ситуацией регионального характера является ситуация, в которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного региона, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, то есть ставших инвалидами вследствие причинения средней тяжести вреда здоровью или тяжкого вреда здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн рублей, но не более 1,2 млрд рублей».



Именно поэтому сейчас в Бурятии объявлен другой режим - режим повышенной готовности.



«У нас нет правовых оснований вводить режим чрезвычайной ситуации, потому что, слава Богу, у нас нет более 50 погибших людей и, слава Богу, нет разрушенных зданий, сооружений, жилищ людей на сумму с ущербом свыше 12 млн рублей», - подчеркнула Валерия Халтакшинова.



Как сообщал 16 апреля сайт БРО КПРФ, юристы Оюна Цыренова и Сергей Федоров подали административный иск к главе Бурятии Алексею Цыденову, они требуют понудить его ввести в республике режим ЧС. Юристы известили об этом на своих страницах в Инстаграме.



Они критикуют указ главы республики «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятии от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса», действующий с 13 марта. Этот документ, по мнению истцов, «носит характер полумер». Юристы настаивают, что в Бурятии необходимо ввести режим ЧС – «для оказания той социальной помощи, которая предусмотрена законом».



Однако, сразу появления информации об иске, большинство наблюдателей сошлись в том, что его подача является чистой воды популизмом, который свойственен в последнее время региональной организации КПРФ. Стремление получить политические очки на общей беде отодвигает в сторону и разум, и обычную логику. Вполне очевидно, что в действующей «вертикали» власти введение ЧС без согласования с федеральным центром в отдельно взятом регионе будет стоить его главе должности. И главным образом из-за отсутствия правовых основ для такого решения.



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