В «ковидной» России заметно подешевело счастье

А для самоизоляции с комфортом нужно всего 80 тыс рублей



В условиях самоизоляции россиянам нужно меньше денег для счастья, чем в «доковидные» времена, а для комфортного пребывания на карантине в среднем достаточно 80 тыс руб в месяц, сообщает портал



Респонденты посчитали, что для счастья среднестатистическому россиянину нужно 155 тыс руб в месяц, а для того, чтобы переждать четыре недели самоизоляции с комфортом, почти в два раза меньше - 80 тыс рублей.



Женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тыс рублей, а на месяц карантина — 70 тыс, мужчинам — 170 и 90 тыс рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их мечты: для счастья молодежи до 24 лет в среднем нужно 120 тыс рублей, на месяц самоизоляции - ровно в два раза меньше, россияне старше 45 лет месяц счастья оценивают в 176 тыс рублей, такой же период карантина - в 92 тыс рублей.



Денежные аппетиты растут с увеличением уровня доходов россиян: если населению с зарплатой до 30 тыс рублей для счастья в среднем нужно 130 тыс рублей, а на месяц карантина - 63 тыс рублей, то для граждан с доходом от 80 тыс рублей - 212 и 116 тыс рублей соответственно.



Самые высокие денежные запросы — у москвичей: 214 тыс рублей для счастья и 100 тыс рублей на четыре недели самоизоляции. Для сравнения: петербуржцам нужно 167 и 85 тыс рублей соответственно, а в нестоличной России — 146 и 80 тыс рублей.



В ситуации тотального карантина страна оказалась впервые, а вот данные о сумме для счастья SuperJob измеряет уже не первый год: больше всего денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно было в 2017 году - в среднем 184 тыс рублей. Нынешняя сумма (155 тыс рублей) - самая низкая за пять лет.



В опросе приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.



Фото: pixabay.com В условиях самоизоляции россиянам нужно меньше денег для счастья, чем в «доковидные» времена, а для комфортного пребывания на карантине в среднем достаточно 80 тыс руб в месяц, сообщает портал SuperJob . В ходе опроса его специалисты выясняли, какая сумма сделает россиян счастливыми и сколько денег нужно, чтобы с комфортом самоизолироваться на карантине по COVID-19.Респонденты посчитали, что для счастья среднестатистическому россиянину нужно 155 тыс руб в месяц, а для того, чтобы переждать четыре недели самоизоляции с комфортом, почти в два раза меньше - 80 тыс рублей.Женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тыс рублей, а на месяц карантина — 70 тыс, мужчинам — 170 и 90 тыс рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их мечты: для счастья молодежи до 24 лет в среднем нужно 120 тыс рублей, на месяц самоизоляции - ровно в два раза меньше, россияне старше 45 лет месяц счастья оценивают в 176 тыс рублей, такой же период карантина - в 92 тыс рублей.Денежные аппетиты растут с увеличением уровня доходов россиян: если населению с зарплатой до 30 тыс рублей для счастья в среднем нужно 130 тыс рублей, а на месяц карантина - 63 тыс рублей, то для граждан с доходом от 80 тыс рублей - 212 и 116 тыс рублей соответственно.Самые высокие денежные запросы — у москвичей: 214 тыс рублей для счастья и 100 тыс рублей на четыре недели самоизоляции. Для сравнения: петербуржцам нужно 167 и 85 тыс рублей соответственно, а в нестоличной России — 146 и 80 тыс рублей.В ситуации тотального карантина страна оказалась впервые, а вот данные о сумме для счастья SuperJob измеряет уже не первый год: больше всего денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно было в 2017 году - в среднем 184 тыс рублей. Нынешняя сумма (155 тыс рублей) - самая низкая за пять лет.В опросе приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.Фото: pixabay.com