В Бурятии в реке Чикой нашли тело 16-летней девочки

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но основной версией трагедии пока является несчастный случай



В Бурятии 15 апреля днем в реке Чикой на окраине одного из сел Кяхтинского района было обнаружен тело 16-летней девочки. Повреждений на теле потерпевшей не обнаружено, ребенок был одет по сезону в верхнюю одежду.



Для детального установления всех обстоятельств смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 14 апреля девочка находилась дома, затем около 20 часов она оделась, оставила телефон на столе, вышла на улицу и направилась к протекающей неподалеку реке. Через некоторое время домой вернулась мать. Не застав дочь, женщина стала искать ее, с родственниками обследовала деревню, а на следующее утро они обратились в правоохранительные органы. Через несколько часов тело девочки было обнаружено в реке.



В качестве основной пока рассматривается версия о несчастном случае, отметили в управлении.



Фото: «Номер один»

