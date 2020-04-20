В Бурятии ОНФ защитил поселок Сотниково от дыма отходов

Экологически важное предприятие само нарушало природоохранное законодательство



В Бурятии Росприроднадзор по сигналу активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта привлек к административной ответственности предпринимателя за нарушения в области охраны атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе ОНФ.



В региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Сотниково, которые пожаловались на дым от сжигания отходов. Выяснилось, что ИП Тонконогов арендует территорию по адресу: улица Промышленная 1-я, 5а, на которой организовано производство по хранению и утилизации различных отходов. Ранее здесь располагался конно-спортивный оздоровительно-туристический комплекс.



По словам местных жителей, на предприятии сжигают отходы, дым от которых расходится в сторону близлежащих домов и участков, расположенных не более чем в 200 м. Во время сжигания отходов длительное время стоит резкий, неприятный и зловонный запах.



Активисты ОНФ направили запрос с просьбой провести проверку в профильные ведомства. В ходе проверки Росприроднадзор подтвердил доводы общественников. Ведомство выявило нарушения в области охраны атмосферного воздуха, а именно – несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, а также выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения.



Предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также возбуждены дела об административной ответственности.



«Мне неоднократно приходилось по разным поводам посещать это производство по хранению и утилизации различных отходов. Предприятие ведет очень важную работу, которая необходима для сохранения благоприятной окружающей среды. Очень жаль, что при этом само предприятие допускает нарушения природоохранного законодательства. Это особенно прискорбно, поскольку в непосредственной близости находятся жилые дома, в том числе построенные для сирот. Это загрязнение должно быть устранено в кратчайшие сроки. При этом необходимо отметить, что коммерческое предприятие развивается за свой счет. Может быть, республиканской и муниципальным властям надо поддержать этот бизнес, усилив спрос в части качества работы, минимизации загрязнения? Одними проверками и штрафами делу не поможешь», – отметил член регионального штаба ОНФ в Бурятии Евгений Кислов.



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