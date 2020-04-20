В Бурятии волонтеры помогли тушить лесной пожар у военного полигона

Также добровольцы занялись обучением читинских коллег





Волонтеры «Добровольческого корпуса Байкала» 18 апреля отправились тушить лесной пожар в Еравнинском районе, в окрестностях полигона войск ПВО «Телемба». Как сообщил один из руководителей корпуса Солбон Санжиев, возгорание удалось успешно ликвидировать, хотя помогли и погодные условия.

- По нашему приезду пошёл дождь, снег и большую часть возгорания потушило. Поэтому мы поучаствовали только в окарауливании, и то маленький участок. И в тот же день поехали в Читу, провели занятия для читинских добровольцев по работе с оборудованием и тактике тушения, - рассказал Солбон Санжиев.Он сообщил, в настоящее время корпус плотно взаимодействует с движением «Добровольные лесные пожарные Забайкалья». Опытные волонтеры из Бурятии обучают читинских коллег, поставляют оборудование и спецодежду, помогают оформлять грантовые заявки.Координатор «Добровольческого корпуса Байкала» Андрей Бородин отметил значительное улучшение ситуации в сфере борьбы с лесными пожарами в Бурятии по сравнению с 2015-2017 годами.- Прежде всего, с точки зрения реагирования на возникающие пожары. Сейчас у нас по статистике 97,1% всех пожаров тушится в первые сутки. То есть на пожары реагируют максимально быстро, с мобилизацией всех сил. Соответственно, не даётся распространение на большие площади, как было в предыдущие годы, - говорит Андрей Бородин.Как сообщили в пресс-службе РАЛХ, с начала апреля в республике зарегистрировано 65 лесных пожаров общей площадью 941 гектар. В связи с лесными пожарами рассмотрено 52 административных дела, общая сумма штрафов превышает 576 тысяч рублей. На закупку новой лесопожарной техники Бурятии выделено 121 млн рублей. Поступило уже 27 единиц техники, ещё три придут в ближайшее время.Фото: «Номер один»