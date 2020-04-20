В Улан-Удэ началась всероссийская акция #Оставайся донором

В Улан-Удэ сегодня стартовал всероссийский марафон #Оставайся донором. Акция организована государственной программой развития Службы крови и молодежным движением Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» и приурочена к Национальному дню донора крови и ее компонентов.
В рамках марафона с 20 по 22 апреля каждый желающий может прийти на станцию переливания крови (ул. Пирогова, 7А) и сдать кровь, сообщили в Бурятской республиканской станции переливании крови.
«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Кровь нельзя синтезировать искусственным путем. Только донорская кровь позволяет пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, получить шанс вернуть здоровье, сохранить жизнь. На станции переливания крови, как и во всех учреждениях страны, действуют дополнительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Это масочный режим среди сотрудников, ежедневный контроль температуры тела всего персонала. Во всех кабинетах и помещениях проводится дезинфекция контактных поверхностей каждые два часа. Донорам и посетителям при входе на станцию измеряют температуру тела, выдают маски. Врачами проводится тщательный сбор эпидемиологического анамнеза доноров», - отмечает Марина Бутуханова, и.о. главного врача станции.
В связи с режимом самоизоляции Служба крови Бурятии предлагает донорам воспользоваться официальным приглашением на донацию. Для получения приглашения необходимо накануне предполагаемого визита написать свои данные (ФИО, дату рождения) до 15:00 ч. на почту Службы крови:
- донорам из Улан-Удэ - okdk_brspk@mail.ru
;
- донорам из п. Нижнеангарск brspk_nizh@mail.ru
.
Для удобства запись на прием также ведется через сайт brspk03.ru. Можно уточнить всю необходимую информацию можно по телефону 8-951-620-7618
. К донорству не могут быть допущены лица, имеющие следующие симптомы: повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание.
Прием доноров ведется каждый будний день с 8:00 до 13:00, в четверг с 9:00 до 13:00.
Соблюдайте диету. Паспорт, ФЛГ и СНИЛС. Имеются противопоказания, ознакомьтесь на сайте brspk03.ru.
Фото: brspk03.ru
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