В Улан-Удэ за нарушение самоизоляции наказали подростков

16-летние парень и девушка привлечены к административной ответственности





В Улан-Удэ полицейские в ходе очередного рейда по соблюдению режима самоизоляции задержали двух 16-летних подростков. Молодой человек и девушка, невзирая на введенные действующие ограничительные мероприятия, прогуливались по улицам столицы Бурятии. В отношении них составлены административные протоколы.

«С момента введения ограничительных мероприятий административные протоколы составлены в отношении девяти подростков. Три административных материала оформлены в отношении родителей несовершеннолетних», отчитались в МВД Бурятии.Полицейские убедительно просят родителей контролировать местонахождение детей и подростков, исключить факты их нахождения на улице и в общественных местах без крайней жизненной необходимости.Также правоохранители напоминают, что несовершеннолетние привлекаются к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ и 6.3 КоАП РФ с 16-летнего возраста. Ответственность за подростков младше 16 лет несут родители.Фото: МВД Бурятии