В Бурятии вирус не снизил популярность «Дальневосточной ипотеки»

Рост числа выданных кредитов продолжается при снижении ставок ипотеки до 1,6-1,8 проц при определенных условиях



Бурятия занимает третье место в ДФО по показателям региональной динамики программы «Дальневосточная ипотека». Жители республики заключили 873 договора на сумму 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).



Первое место у Якутии, где к настоящему моменту выдано 1928 кредитов на общую сумму 7,5 млрд рублей. В Приморском крае подписано 1938 льготных договоров на сумму 7,1 млрд рублей.



По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, по состоянию на 20 апреля, 13 банков-участников программы «Дальневосточная ипотека» заключили 7 132 договора на общую сумму 24,8 млрд рублей. Даже в период ограничительных мер, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, число заявок и число выданных кредитов по программе продолжает расти. Прирост заявок за неделю составил около 650, а числа выданных кредитов – 585.



Доступность «дальневосточной ипотеки» также повышается: Банк ДОМ.РФ уменьшил ставку до 1,6% годовых для заемщиков, которые подтверждают доход выпиской из Пенсионного фонда РФ. Ее можно заказать у менеджера банка. Кроме того, эта выписка освобождает от необходимости предоставления справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки. Аналогичная ставка действует в «Азиатско-Тихоокеанском банке» для заемщиков, работающих в бюджетной сфере и участников зарплатного проекта.



На ставку в размере 1,8% годовых по программе «Дальневосточная ипотека» могут рассчитывать заемщики, оформившие заявку онлайн на сайте банка ДОМ.РФ, но не имеющие возможности подтвердить свой доход справкой из Пенсионного фонда РФ.



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