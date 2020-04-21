В Улан-Удэ продолжает строиться военная «инфекционка»

Работают три бригады строителей и около 20 единиц строительной техники



В Улан-Удэ на территории военного госпиталя продолжаются работы по возведению многофункционального лечебного центра инфекционного типа на 60 мест, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



Возведение инфекционного центра началось в марте. Строительство ведется в три смены, при этом значительная часть работ и подвоз материалов проходят в ночные часы.



Сейчас монтируется основание второго этажа, облицовочных сэндвич панелей, ведется кладка межблочных и межкомнатных стен. Помимо этого, проводятся работы по прокладке систем водо- и теплоснабжения, канализации, а также электросетей. Задействовано семь крановых установок различной грузоподъемности.



Для текущего контроля хода строительства, проверки качества выполняемых работ, а также поступающих материалов на стройке работают специалисты технического надзора военно-строительного комплекса.



Всего на строительстве медицинского центра военного госпиталя работает три бригады строителей и около 20 единиц строительной техники.



Фото: пресс-служба ВВО

