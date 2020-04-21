В Бурятии на пожаре в жилом доме погиб ребенок

Его мать оставлена в районную больницу в тяжелом состоянии



Трехлетний ребенок погиб на пожаре в селе Бичура в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Возгорание в жилом дому возникло накануне вечером.



На момент прибытия пожарных в 19:06 местного времени здание горело изнутри полностью. По сообщению находившейся рядом женщины, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, стало известно, что внутри дома находится ее ребенок. В ходе тушения пожара пожарным удалось проникнуть внутрь и в 19:18 в спальне было обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Женщина доставлена сотрудниками полиции в районную ЦРБ в тяжелом состоянии.



В результате пожара дом поврежден изнутри на площади 42 кв метра Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.



Фото: Главное управление МЧС по Бурятии

