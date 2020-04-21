Дальневосточников вернут на родину

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил разработать план эвакуации дальневосточников из-за границы.
«В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Поручение дано минтрансу России, МИДу России и Росавиации совместно с регионами Дальнего Востока. План эвакуации должен предусмотреть возможность для дальневосточников возвращаться через узловые аэропорты других регионов, включая центральные, с последующим размещением на карантине в аэропортах прибытия, сообщает минвостокразвития.
Как сообщал «Номер один»
, ранее в течение десяти дней не могло вылететь из Южной Кореи на родину более 300 россиян, в том числе и жители Бурятии. Рейсы в Россию в первых числах апреля были отменены из-за пандемии коронавируса. Многие были вынуждены жить в аэропорту Сеула. По состоянию на 4 апреля в разных странах оставалось более 30 тыс. россиян - именно столько граждан зарегистрировалось через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину.
Фото: pixabay.com
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