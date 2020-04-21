Прокуратура Бурятии расширила границы продажи алкоголя в Бичурском районе

Ограничения, введенные администрацией еще в 2013 году, устарели





Прокуратура Бурятии проверила нормативное регулирование порядка розничной продажи алкогольной продукции в Бичурском районе.

Согласно федеральному закону, розничная продажа алкоголя не допускается в зданиях, находящихся во владении или пользовании образовательных организаций, а также на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта.«В соответствии с данными правилами в Бичурском районе действует постановление, вынесенное органом местного самоуправления еще в 2013 году. Сведения о детских и образовательных учреждениях района не актуализировались. В постановлении содержалась информация об учреждениях, которые уже более трех лет не работают. Нормативный правовой акт не соответствовал федеральному законодательству», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого администрация вынесла постановление о внесении изменений в закрепленные границы продажи алкогольной продукции.Фото: pixabay.com