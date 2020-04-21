В Бурятии резкий рост общего числа зараженных COVID-2019 - до 153 человек

За минувшие сутки произошел резкий всплеск - выявлено 28 новых больных



В Бурятии на 21 апреля зарегистрировано 153 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. В понедельник их было 125.



Из них 43 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 85 пациентов.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1263 человека, все лабораторно обследованы.



В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 85 человек. В том числе на госпитализации 12 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 45 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 28 человек, старше 65 лет – десять человек, из них коронавирусом - восемь. В реанимации находятся четверо тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, один больной - на аппарате ИВЛ.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



Во всех лабораториях на 14 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом – 17 888 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.



Из 117 пациентов, госпитализированных в инфекционную больницу с диагнозом COVID-19, у 25 человек заболевание протекало с поражением легочной ткани, то есть с пневмонией, в 100% случаях процесс носил двусторонний характер. Из 25 случаев вирусных пневмоний, у 19 человек тяжесть заболевания носила тяжелый характер, при этом 17 человек получили и получают интенсивную терапию.



Выписка первых пациентов началась 8 апреля, а 18 апреля выписан первый пациент с тяжелым течением заболевания, который провел в стационаре 24 дня.



Случаи заболевания COVID 19 с поражением легких протекают значительно тяжелее. Это обусловлено большой площадью поражения легочной ткани от 40% до 70% и более. При таком поражении легочная ткань не может обеспечить необходимый газообмен, развивается дыхательная недостаточность – гипоксия. Гипоксия особенно опасна для лиц пожилого возраста, у которых снижен иммунитет, уже имеются хронические заболевания. Нездоровые ткани сердца, мозга, почек и других органов в условиях кислородного голодания не имеют резервов для борьбы с заболеванием, поэтому они быстро истощаются, что может привести к летальному исходу, даже при проведении интенсивной терапии.



Среди выписанных были пациенты в возрасте от двух до 65 лет, средний возраст 32 года. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии с выздоровлением, хотя некоторым рекомендовано пройти курс восстановительного, реабилитационного лечения.







Фото: egov-buryatia.ru



